Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRETTE SÜREÇ İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

2026 asgari ücret zammının ne kadar olacağı vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammının oranı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine devam ederken gözler üçüncü toplantıya çevrilmişti. Perşembe günü gerçekleşeceği düşünülen toplantının bu akşam yapılacağı duyuruldu.

Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret güncelde aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Komisyon ilk olarak 12 Aralık'ta toplanırken ikinci görüşme 18 Aralık'ta gerçekleşti. Komisyon üçüncü toplantısını 23 Aralık 2025 Salı günü (bugün) 18.00'da yapılacak.





ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun ilk toplantısından önce TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcileriyle bir araya geldi. İkinci toplantı öncesinde de TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret etti.

Işıkhan, işçi tarafının görüş ve önerilerini alarak komisyona iletti. Bakan Işıkhan'ın katıldığı ikinci toplantıda, ekonomik göstergeler de ele alındı. İlgili kurum ve bakanlıklar ekonomik verilere ilişkin raporlarını paylaştı. Görüşmelerin ise 31 Aralık'a kadar tamamlanması gerekiyor.

Yeni Asgari ücret birçok ödeme kalemini de etkileyecek. Evde bakım maaşı, staj ücreti ve genel sağlık sigortası primi etkilenecek kalemler arasında yer alıyor. Yeni ücretler 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.