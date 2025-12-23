Menü Kapat
Ekonomi
Asgari ücret için bahisler açıldı! Yasadışı sitelerin yeni numarası belli oldu

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yeni asgari ücret rakamına çevrilmişken, yasa dışı bahis siteleri bu beklentiyi fırsata çevirdi. İllegal sitelerde asgari ücreti tahmin edene ödülün verildiği bahis uygulamaları yapılıyor.

zammı için kritik süreç başladı. Son dönemde gündemden düşmeyen sitelerinin yeni gündemi de asgari ücret rakamı haline geldi. Yasa dışı bahis siteleri ve uygulamaları asgari ücret tahmini yapanlara yönelik bahis düzenliyor.

Asgari ücret için bahisler açıldı! Yasadışı sitelerin yeni numarası belli oldu

Yasal olmayan şekilde futbol, basketbol skorları, kumar oyunlarını teşvik eden web siteleri ve uygulamalar asgari ücret için alt, üst bahislerini gerçekleştiriyor. 27 bin liranın altı bahise 6,24 oran, 27 bin 500 liranın üstüne 1,22 oran, 30 bin liranın altına 1,24 oran, 30 bin liranın üstüne 2,48 oran veriliyor.

Asgari ücret için bahisler açıldı! Yasadışı sitelerin yeni numarası belli oldu

Bin liralık yapan birisi 27 bin liranın altı bahse 6,24 oranla 6 bin 240 lira, 27 bin 500 liranın üstüne 1,22 oranda bin 220 lira, 30 bin liranın altına 1,24 oranda bin 240 lira, 30 bin liranın üstüne asgari ücret açıklanırsa 2,48 oranda 2 bin 480 lira kazanç elde ediliyor.

Yurt dışında yasal bahis sitelerinde başkanlık seçimleri, Oscar törenleri gibi birçok organizasyonun sonucu bahis olarak oynatılabiliyor. Ancak ülkemizde bu bahisler yasa dışı olarak gerçekleştiriliyor ve oynayan da oynatan da suç işlemiş ve gelir elde ederse de suçtan gelir elde etmiş sayılıyor.

Asgari ücret için bahisler açıldı! Yasadışı sitelerin yeni numarası belli oldu

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücrette ilk iki toplantı gerçekleşti ve bugün 18.00'de üçüncü görüşme gerçekleşecek. Bazı uzmanlar asgari ücret rakamının bugün belli olabileceğini belirtiyor.

