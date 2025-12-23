Asgari ücret için bahisler açıldı! Yasadışı sitelerin yeni numarası belli oldu

Asgari ücret zammı için kritik süreç başladı. Son dönemde gündemden düşmeyen yasa dışı bahis sitelerinin yeni gündemi de asgari ücret rakamı haline geldi. Yasa dışı bahis siteleri ve uygulamaları asgari ücret tahmini yapanlara yönelik bahis düzenliyor.

Yasal olmayan şekilde futbol, basketbol skorları, kumar oyunlarını teşvik eden web siteleri ve uygulamalar asgari ücret için alt, üst bahislerini gerçekleştiriyor. 27 bin liranın altı bahise 6,24 oran, 27 bin 500 liranın üstüne 1,22 oran, 30 bin liranın altına 1,24 oran, 30 bin liranın üstüne 2,48 oran veriliyor.

Bin liralık bahis yapan birisi 27 bin liranın altı bahse 6,24 oranla 6 bin 240 lira, 27 bin 500 liranın üstüne 1,22 oranda bin 220 lira, 30 bin liranın altına 1,24 oranda bin 240 lira, 30 bin liranın üstüne asgari ücret açıklanırsa 2,48 oranda 2 bin 480 lira kazanç elde ediliyor.

Yurt dışında yasal bahis sitelerinde başkanlık seçimleri, Oscar törenleri gibi birçok organizasyonun sonucu bahis olarak oynatılabiliyor. Ancak ülkemizde bu bahisler yasa dışı olarak gerçekleştiriliyor ve oynayan da oynatan da suç işlemiş ve gelir elde ederse de suçtan gelir elde etmiş sayılıyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücrette ilk iki toplantı gerçekleşti ve bugün 18.00'de üçüncü görüşme gerçekleşecek. Bazı uzmanlar asgari ücret rakamının bugün belli olabileceğini belirtiyor.