Ziraat Türkiye Kupası gruplardan nasıl çıkılır, kaç takım çıkacak? Çeyrek finale yükselecek olan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan C Grubu maçlarıyla devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün C Grubu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleye geri sayım başlarken taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası gruplardan nasıl çıkılır, kaç takım çıkacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUPLARDAN NASIL ÇIKILIR 2025?

Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 8 takımlı 3 grup bulunuyor. Grup aşamasında yer alan takımlar 2'si iç saha ve 2'si deplasman olmak üzere 4 farklı rakiple toplam 4 maç yapacak. Bu maçların ardından grup aşamasını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 2 grup üçüncüsü çeyrek final oynamaya hak kazanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUPLARDAN KAÇ TAKIM ÇIKACAK 2025?

Ziraat Türkiye Kupası grup etabından 6 grup birinci ve ikincisi, en iyi 2 grup üçüncüsü olamk üzere toplam 8 takım çeyrek final etabına yükselecek. Çeyrek final etabında grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olacak. Çeyrek final maçları seri başı olan takımların sahalarında oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN 2025-2026?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçlarının oynanacağı tarih henüz açıklanmadı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre grup etabının maçlarının tarihi ise şöyle:

1. Grup Maçları: 23-24-25 Aralık 2025

2. Grup Maçları: 13-14-15 Ocak 2026

3. Grup Maçları: 3-4-5 Şubat 2026

4. Grup Maçları: 3-4-5 Mart 2026