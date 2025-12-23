Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ziraat Türkiye Kupası gruplardan nasıl çıkılır, kaç takım çıkacak? Çeyrek finale yükselecek olan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası gruplardan nasıl çıkılır, kaç takım çeyrek finale çıkacak soruları gündem oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün C Grubu'nun ilk hafta maçları oynanacak. Karşılaşamlar kapsamında Fenerbahçe - Beşiktaş arasında derbi mücadelesi gerçekleştirilecek. Taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası'nın gruplarından kaç takım çıkacağı ve yeni formatı merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihleri belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ziraat Türkiye Kupası gruplardan nasıl çıkılır, kaç takım çıkacak? Çeyrek finale yükselecek olan takımlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 14:58

'nda heyecan maçlarıyla devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün C Grubu'nda ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleye geri sayım başlarken taraftarlar tarafından Ziraat Türkiye Kupası gruplardan nasıl çıkılır, kaç takım çıkacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Ziraat Türkiye Kupası gruplardan nasıl çıkılır, kaç takım çıkacak? Çeyrek finale yükselecek olan takımlar

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUPLARDAN NASIL ÇIKILIR 2025?

Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 8 takımlı 3 grup bulunuyor. Grup aşamasında yer alan takımlar 2'si iç saha ve 2'si deplasman olmak üzere 4 farklı rakiple toplam 4 maç yapacak. Bu maçların ardından grup aşamasını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 2 grup üçüncüsü oynamaya hak kazanacak.

Ziraat Türkiye Kupası gruplardan nasıl çıkılır, kaç takım çıkacak? Çeyrek finale yükselecek olan takımlar

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUPLARDAN KAÇ TAKIM ÇIKACAK 2025?

Ziraat Türkiye Kupası grup etabından 6 grup birinci ve ikincisi, en iyi 2 grup üçüncüsü olamk üzere toplam 8 takım çeyrek final etabına yükselecek. Çeyrek final etabında grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olacak. Çeyrek final maçları seri başı olan takımların sahalarında oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası gruplardan nasıl çıkılır, kaç takım çıkacak? Çeyrek finale yükselecek olan takımlar

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN 2025-2026?

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçlarının oynanacağı tarih henüz açıklanmadı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre grup etabının maçlarının tarihi ise şöyle:

1. Grup Maçları: 23-24-25 Aralık 2025

2. Grup Maçları: 13-14-15 Ocak 2026

3. Grup Maçları: 3-4-5 Şubat 2026

4. Grup Maçları: 3-4-5 Mart 2026

ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#çeyrek final
#C Grubu
#ziraat türkiye kupası
#Futbol Haberleri
#Fenerbahçe
#Türkiye Kupası Çeyrek Finali
#Türkiye Kupası Gruplardan Çıkma
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.