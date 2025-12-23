Kurtlar Vadisi'nin Samuel Vanunu Nişan Şirinyan yıllar sonra ortaya çıktı

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisi, dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Dizide Samuel Vanunu rolüyle yer alan Nişan Şirinyan yıllar sonra ortaya çıktı.

KURTLAR VADİSİ'NİN SAMUEL VANUNU'NU YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Samuel Vanunu rolüyle yer alan Nişan Şirinyan yıllar sonra hayranı tarafından görüntülendi. 67 yaşındaki Samuel Vanunu'nun kırlaşmış saçları ve oldukça yaşlanmış haline binlerce yorum yağdı.

NİŞAN ŞİRİNYAN KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1958 doğumlu Nişan Şirinyan, ilk olarak 1989 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz dizisinde rol aldı. Şirinyan daha sonra ise; Orkestra, Kırmızı Yorgunları, Lozan gibi yapımlarda rol aldı.