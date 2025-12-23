Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kurtlar Vadisi'nin Samuel Vanunu Nişan Şirinyan yıllar sonra ortaya çıktı

Başrolünde Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde Samuel Vanunu karakteriyle yer alan Nişan Şirinyan yıllar sonra ortaya çıktı. 67 yaşındaki Nişan Şirinyan'ın değişimine yorum yağdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kurtlar Vadisi'nin Samuel Vanunu Nişan Şirinyan yıllar sonra ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 14:50

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan dizisi, dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Dizide Samuel Vanunu rolüyle yer alan Nişan Şirinyan yıllar sonra ortaya çıktı.

KURTLAR VADİSİ'NİN SAMUEL VANUNU'NU YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Samuel Vanunu rolüyle yer alan Nişan Şirinyan yıllar sonra hayranı tarafından görüntülendi. 67 yaşındaki Samuel Vanunu'nun kırlaşmış saçları ve oldukça yaşlanmış haline binlerce yorum yağdı.

Kurtlar Vadisi'nin Samuel Vanunu Nişan Şirinyan yıllar sonra ortaya çıktı

NİŞAN ŞİRİNYAN KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1958 doğumlu Nişan Şirinyan, ilk olarak 1989 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz dizisinde rol aldı. Şirinyan daha sonra ise; Orkestra, Kırmızı Yorgunları, Lozan gibi yapımlarda rol aldı.

Kurtlar Vadisi'nin Samuel Vanunu Nişan Şirinyan yıllar sonra ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kimse evlerini böyle beklemiyordu! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin evi ilk kez ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lösemi ile mücadele eden Cansever son halini paylaştı! "29 gündür dışarı çıkmadım"
ETİKETLER
#televizyon
#kurtlar vadisi
#Türk Dizileri
#Nişan Şirinyan
#Samuel Vanunu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.