TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Kimse evlerini böyle beklemiyordu! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin evi ilk kez ortaya çıktı

İstanbul'un merkezinden uzakta yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin evleri ilk kez görüntülendi. Modern ve vintage esintilerinin harmanladığı kütük ev, görenleri kendisine hayran bıraktı.

Kimse evlerini böyle beklemiyordu! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin evi ilk kez ortaya çıktı
Haber Merkezi
23.12.2025
23.12.2025
ve eşi 2016 yılında evlendi ve çift 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Zamanlarının çoğunu oğullarıyla geçiren çift, yaşadıkları evi ilk kez kameralara açtı. Kütük evde yaşayan çiftin evi kısa sürede kullanıcıların beğeni yağmuruna tutuldu.

KIVANÇ TATLITUĞ İLE BAŞAK DİZER'İN EVLERİ İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer bu kez özel hayatlarıyla değil, birlikte yaşadıkları evle gündeme geldi. Şık tasarımı ve estetik detaylarıyla dikkat çeken yaşam alanları, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Kimse evlerini böyle beklemiyordu! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin evi ilk kez ortaya çıktı

Üç katlı taş evde yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, evlerinin içini ise modern dokunuşlarla süsledi.

Kimse evlerini böyle beklemiyordu! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin evi ilk kez ortaya çıktı

Stil danışmanı olan Başak Dizer, özel aksesuar ve mobilyalarla döşeğini evi oldukça sade ve kullanışlı hale getirdi.

Kimse evlerini böyle beklemiyordu! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin evi ilk kez ortaya çıktı

Daha çok beyaz renklerin kullandığı evde renk çeşidi olarak en fazla kahverengi kullanıldı. Yemek yapmayı da seven Kıvanç Tatlıtuğ için mutfağa büyük bir alan açılmış.

Kimse evlerini böyle beklemiyordu! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin evi ilk kez ortaya çıktı
ETİKETLER
#ev yemek yapmak
#kıvanç tatlıtuğ
#tasarım
#başak dizer
#Ünlü Çift
#Iç Mekan
#Kütük Ev
#Magazin
