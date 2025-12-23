Kimse evlerini böyle beklemiyordu! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin evi ilk kez ortaya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer 2016 yılında evlendi ve çift 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Zamanlarının çoğunu oğullarıyla geçiren çift, yaşadıkları evi ilk kez kameralara açtı. Kütük evde yaşayan çiftin evi kısa sürede kullanıcıların beğeni yağmuruna tutuldu.

KIVANÇ TATLITUĞ İLE BAŞAK DİZER'İN EVLERİ İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer bu kez özel hayatlarıyla değil, birlikte yaşadıkları evle gündeme geldi. Şık tasarımı ve estetik detaylarıyla dikkat çeken yaşam alanları, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Üç katlı taş evde yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, evlerinin içini ise modern dokunuşlarla süsledi.

Stil danışmanı olan Başak Dizer, özel tasarım aksesuar ve mobilyalarla döşeğini evi oldukça sade ve kullanışlı hale getirdi.

Daha çok beyaz renklerin kullandığı evde renk çeşidi olarak en fazla kahverengi kullanıldı. Yemek yapmayı da seven Kıvanç Tatlıtuğ için mutfağa büyük bir alan açılmış.