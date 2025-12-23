Talisca, Semedo, Brown, Nene, Edson, Fred, Jhon Duran, Ederson Fenerahçe Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Derbide FB'de büyük eksik

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak olan oyuncular belli oldu. Talisca, Semedo, Brown, Nene, Edson, Fred, Jhon Duran ve Ederson derbi mücadelesinde yer almayacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bugün saat 20.30'da başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması kapsamında oynanacak olan karşılaşmaya saatler kala taraftarlar Talisca, Semedo, Brown, Nene, Edson, Fred, Jhon Duran, Ederson Fenerbahçe - Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

TALİSCA FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde forma giymeyecek.. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi. Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Sağlık durumu bilgilendirme

Futbolcumuz Anderson Talisca’nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün MR’ı çekilmiştir. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ARCHİE BROWN FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

FEnerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması geçirdi. Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Archie Brown, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında oynamıyor. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada "Futbolcumuz Archie Brown’un dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası MR’ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

EDSON ALVAREZ FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco tarafından yapılan açıklamada Edson Alvarez'in geçirdiği sakatlık nedeniyle Beşiktaş maçında oynamayacağı duyuruldu.

SEMEDO FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Nelson Semedo, Süper Lig kapsamında oynanan Başakşehir - Fenerbahçe maçında sakatlanmıştı. Sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen futbolcunun tedavisi henüz sona ermediği için Fenerbahçe - Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli kulüp tarafından sakatlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

NENE FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin Malili futbolcusu Nene, 2025 Afrika Uluslar Kupası mücadeleleri kapsamında milli takımında yer alıyor. Bu nedenden dolayı bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Nene kadroda yer almayacak.

FRED FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fred geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nın son maçında saha dışında kırmızı kart görmüştü. Gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Fred, bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

EDERSON FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Ederson kişisel ve ailevi talepleri doğrultusunda Fenerbahçe'den izin alarak takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada Ederson'un bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında forma giymeyeceği belirtildi.

JHON DURAN FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Jhon Duran'da Ederson gibi Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yer almayacak. Kolombiyalı yıldız futbolcunun ailevi ve kişisel talepleri doğrultusunda sarı-lacivertli kulüpten izin alarak takımdan ayrıldığı açıklandı.