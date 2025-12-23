Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Talisca, Semedo, Brown, Nene, Edson, Fred, Jhon Duran, Ederson Fenerahçe Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Derbide FB'de büyük eksik

Talisca, Semedo, Brown, Nene, Edson, Fred, Jhon Duran ve Ederson bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak olan derbi mücadelesinde forma giymeyecek. Taraftarlar tarafından karşılaşmaya saatler kala Talisca, Semedo, Brown, Nene, Edson Fred, Jhon Duran, Ederson Fenerbahçe - Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Talisca, Semedo, Brown, Nene, Edson, Fred, Jhon Duran, Ederson Fenerahçe Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Derbide FB'de büyük eksik
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 17:00

- derbisinde sarı-lacivertlilerde kadroda yer almayacak olan oyuncular belli oldu. Talisca, Semedo, Brown, Nene, Edson, Fred, Jhon Duran ve Ederson mücadelesinde yer almayacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi bugün saat 20.30'da başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması kapsamında oynanacak olan karşılaşmaya saatler kala taraftarlar Talisca, Semedo, Brown, Nene, Edson, Fred, Jhon Duran, Ederson Fenerbahçe - Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Talisca, Semedo, Brown, Nene, Edson, Fred, Jhon Duran, Ederson Fenerahçe Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Derbide FB'de büyük eksik

TALİSCA FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı , Eyüpspor maçında yaşadığı nedeniyle Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde forma giymeyecek.. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi. Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Sağlık durumu bilgilendirme

Futbolcumuz Anderson Talisca’nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün MR’ı çekilmiştir. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Talisca, Semedo, Brown, Nene, Edson, Fred, Jhon Duran, Ederson Fenerahçe Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Derbide FB'de büyük eksik

ARCHİE BROWN FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

FEnerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması geçirdi. Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Archie Brown, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında oynamıyor. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada "Futbolcumuz Archie Brown’un dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız maçta ayağına aldığı darbe sonrası MR’ı çekildi. Sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Talisca, Semedo, Brown, Nene, Edson, Fred, Jhon Duran, Ederson Fenerahçe Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Derbide FB'de büyük eksik

EDSON ALVAREZ FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco tarafından yapılan açıklamada Edson Alvarez'in geçirdiği sakatlık nedeniyle Beşiktaş maçında oynamayacağı duyuruldu.

Talisca, Semedo, Brown, Nene, Edson, Fred, Jhon Duran, Ederson Fenerahçe Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Derbide FB'de büyük eksik

SEMEDO FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Nelson Semedo, Süper Lig kapsamında oynanan Başakşehir - Fenerbahçe maçında sakatlanmıştı. Sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen futbolcunun tedavisi henüz sona ermediği için Fenerbahçe - Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli kulüp tarafından sakatlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

" A takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Talisca, Semedo, Brown, Nene, Edson, Fred, Jhon Duran, Ederson Fenerahçe Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Derbide FB'de büyük eksik

NENE FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin Malili futbolcusu Nene, 2025 Afrika Uluslar Kupası mücadeleleri kapsamında milli takımında yer alıyor. Bu nedenden dolayı bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Nene kadroda yer almayacak.

Talisca, Semedo, Brown, Nene, Edson, Fred, Jhon Duran, Ederson Fenerahçe Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Derbide FB'de büyük eksik

FRED FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fred geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nın son maçında saha dışında kırmızı kart görmüştü. Gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Fred, bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Talisca, Semedo, Brown, Nene, Edson, Fred, Jhon Duran, Ederson Fenerahçe Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Derbide FB'de büyük eksik

EDERSON FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Ederson kişisel ve ailevi talepleri doğrultusunda Fenerbahçe'den izin alarak takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada Ederson'un bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında forma giymeyeceği belirtildi.

Talisca, Semedo, Brown, Nene, Edson, Fred, Jhon Duran, Ederson Fenerahçe Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Derbide FB'de büyük eksik

JHON DURAN FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Jhon Duran'da Ederson gibi Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yer almayacak. Kolombiyalı yıldız futbolcunun ailevi ve kişisel talepleri doğrultusunda sarı-lacivertli kulüpten izin alarak takımdan ayrıldığı açıklandı.

ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#sakatlık
#derbi
#anderson Talisca
#kadro
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.