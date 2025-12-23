Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Taşacak Bu Deniz dizisinde set aşkı! Paylaşımlar ele verdi

Başrolünde Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Ava Yaman ve Burak Yörük'ün yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinde iddiaya göre yeni bir aşk başladı. Dizide sevilen karakter Gezep karakteriyle yer alan Onur Dilber ile Hicran karakterini oynayan Burcu Cavrar'ın sevgili olduğu iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Taşacak Bu Deniz dizisinde set aşkı! Paylaşımlar ele verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 16:44

Cuma akşamları yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Dizide Gezep rolüyle yer alan Onur Dilber ile aynı dizide rol alan 'ın aşk yaşadığı iddia edildi.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDE AŞK İDDİASI

Çekimleri Trabzon'da gerçekleşen Taşacak Bu Deniz dizisinde partner olan Onur Dilber ile Burcu Cavrar'ın aşk yaşadığı iddia edildi.

Taşacak Bu Deniz dizisinde set aşkı! Paylaşımlar ele verdi

İlk olarak dizinin bir diğer oyuncusu Seda Soysal'ın Gezep karakteriyle yer alan Onur Dilber ile Hicran karakterini oynayan Burcu Cavrar'ı paylaşması iddiaları güçlendirdi.

Taşacak Bu Deniz dizisinde set aşkı! Paylaşımlar ele verdi

Daha sonra ise Onur Dilber'in Burcu Cavrar'ın gönderisine kalp emojisi eklerken, Cavrar'dan da karşılık olarak kalp emojisi geldi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hande Erçel ile Onur Güvenatam aşkına abla Gamze Erçel'den onay çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kurtlar Vadisi'nin Samuel Vanunu Nişan Şirinyan yıllar sonra ortaya çıktı
ETİKETLER
#Burcu Cavrar
#Taşacak Bu Deniz
#Onur Dilber
#Aşk Iddiası
#Dizide Aşk
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.