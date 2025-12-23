Taşacak Bu Deniz dizisinde set aşkı! Paylaşımlar ele verdi

Cuma akşamları yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Dizide Gezep rolüyle yer alan Onur Dilber ile aynı dizide rol alan Burcu Cavrar'ın aşk yaşadığı iddia edildi.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDE AŞK İDDİASI

Çekimleri Trabzon'da gerçekleşen Taşacak Bu Deniz dizisinde partner olan Onur Dilber ile Burcu Cavrar'ın aşk yaşadığı iddia edildi.

İlk olarak dizinin bir diğer oyuncusu Seda Soysal'ın Gezep karakteriyle yer alan Onur Dilber ile Hicran karakterini oynayan Burcu Cavrar'ı paylaşması iddiaları güçlendirdi.

Daha sonra ise Onur Dilber'in Burcu Cavrar'ın gönderisine kalp emojisi eklerken, Cavrar'dan da karşılık olarak kalp emojisi geldi.