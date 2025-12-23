Pegasus Chelsea ile mi anlaştı sponsor mu oldu?

Pegasus Hava Yolları, spor ve havacılık dünyasında dikkat uyandıran bir adım atarak Chelsea Futbol Kulübü ile işbirliğine imza attı.

PEGASUS, CHELSEA İLE Mİ ANLAŞTI?

Pegasus Hava Yolları, global marka yolculuğunda önemli bir adım atarak İngiltere’nin köklü spor kulüplerinden Chelsea Futbol Kulübü ile küresel işbirliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Pegasus, Chelsea Futbol Kulübü'nün erkek ve kadın futbol takımlarının resmî hava yolu partneri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, bu işbirliğiyle yenilikçilik, küresel büyüme ve insanları birbirine bağlama vizyonunu paylaşan iki güçlü markanın bir araya geldiğini ifade etti.