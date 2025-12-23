Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay çıkış: Terbiyesizler

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'ye olay sözlerle yüklendi. Fenerbahçe'nin Anthony Musaba transferi için harekete geçmesini yorumlayan Yüksel Yıldırım, sert tepkide bulundu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay çıkış: Terbiyesizler
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 16:29

Başkanı , üç büyüklerle ilgili yaptığı olay açıklamalara yenisini ekledi. Yüksel Yıldırım, ’nin gündeminde yer alan Anthony Musaba hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım sözleriyle yine gündem oldu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay çıkış: Terbiyesizler

MUSABA TRANSFERİ TEPKİSİ

Sezgin Gelmez’e konuşan Yıldırım, Fenerbahçe’nin kulüple herhangi bir temas kurmadığını belirterek, “Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı. Terbiyesizlik. Oyuncunun serbest kalma maddesini kullanarak almaya çalıştıklarını biliyorum. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Kontratta serbest kalma için belirlenen bir bedel var. O miktarı peşin öderlerse oyuncuyu alabilirler” ifadelerini kullandı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay çıkış: Terbiyesizler

SERBEST KALMA MADDESİ

Musaba’nın Samsunspor ile olan sözleşmesinde, Türkiye içi transferler için 6 milyon euro, yurt dışı transferler için ise 5 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay çıkış: Terbiyesizler

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Samsunspor formasıyla 22 maçta görev alırken 6 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.

