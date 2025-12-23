Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay çıkış: Terbiyesizler

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, üç büyüklerle ilgili yaptığı olay açıklamalara yenisini ekledi. Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Anthony Musaba hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım sözleriyle yine gündem oldu.

MUSABA TRANSFERİ TEPKİSİ

Sezgin Gelmez’e konuşan Yıldırım, Fenerbahçe’nin kulüple herhangi bir temas kurmadığını belirterek, “Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı. Terbiyesizlik. Oyuncunun serbest kalma maddesini kullanarak almaya çalıştıklarını biliyorum. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Kontratta serbest kalma için belirlenen bir bedel var. O miktarı peşin öderlerse oyuncuyu alabilirler” ifadelerini kullandı.

SERBEST KALMA MADDESİ

Musaba’nın Samsunspor ile olan sözleşmesinde, Türkiye içi transferler için 6 milyon euro, yurt dışı transferler için ise 5 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Samsunspor formasıyla 22 maçta görev alırken 6 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.