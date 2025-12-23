Menü Kapat
Sadettin Saran test sonuçları ne zaman açıklanacak? Kan ve saç testi vermişti

Sadettin Saran test sonucu, merakla kamuoyu tarafından bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın adli süreçteki son durumu ve test sonucu gündemdeki yerini koruyor. İşte Sadettin Saran test sonuçları ile ilgili son bilgiler…

Sadettin Saran test sonuçları ne zaman açıklanacak? Kan ve saç testi vermişti
soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren hakkında yürütülen test sonuçları ile ilgili bilgiler yakından takip ediliyor.

Sadettin Saran test sonuçları ne zaman açıklanacak? Kan ve saç testi vermişti

SADETTİN SARAN SAÇ VE KAN TESTİ VERDİ

İtalya’dan dönüşünün ardından Çağlayan’daki Adliyesi’ne giderek savcılığa ifade veren Sadettin Saran, burada yürütülen işlemlerin ardından ’na sevk edildi. kapsamında Saran’dan saç ve kan örnekleri alındı. Alınan örneklerin, yürütülen soruşturma dosyası kapsamında incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildiği öğrenildi.

Sadettin Saran test sonuçları ne zaman açıklanacak? Kan ve saç testi vermişti

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden İstanbul Adliyesi’ne getirilen Sadettin Saran, savcılık tarafından verilen karar doğrultusunda yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma dosyasında yer alan bu işlemler, ev ve villa aramalarında bulunan maddelere ilişkin yürütülen incelemeler nedeniyle gerçekleştirilmişti.

Sadettin Saran test sonuçları ne zaman açıklanacak? Kan ve saç testi vermişti

SADETTİN SARAN TEST SONUCU AÇIKLANDI MI?

Sadettin Saran’ın saç ve kan testlerine ilişkin resmi sonuçlar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Savcılık kaynakları tarafından doğrulanmış bir açıklama bulunmazken, dosyada yer alacak raporların beklenildiği belirtildi. Bu nedenle test sonuçlarına dair kesin bir bilgi şu aşamada yer almıyor.

Sadettin Saran test sonuçları ne zaman açıklanacak? Kan ve saç testi vermişti

Öte yandan TGRT Haber’de yayınlanan Stüdyoda Futbol programında konuşan gazeteci Ahmet Ercanlar, testlerle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Ercanlar, aldığı duyumlara göre Saran’ın kan ve tükürük testlerinde herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmediğini dile getirdi.

Sadettin Saran test sonuçları ne zaman açıklanacak? Kan ve saç testi vermişti

SADETTİN SARAN TEST SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sadettin Saran’ın Adli Tıp Kurumu’nda alınan saç ve kan örneklerine ilişkin raporların ne zaman açıklanacağına dair net bir tarih paylaşılmadı. Edinilen bilgilere göre, test sonuçlarının bu hafta içerisinde savcılığa iletilmesi bekleniyor.

