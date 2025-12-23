One UI 8.5 Beta 2 yayında: Galaxy S25 ailesi için "hata düzelten" güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi Galaxy S25 serisi için yazılım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kullanıcıların bir süredir beklediği One UI 8.5 arayüzünün ikinci beta sürümü resmen yayınlandı.

SamMobile'a göre, şirketin 8 Aralık tarihinde başlattığı beta programının ikinci ayağı olan güncelleme; Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modellerini kapsıyor. ZYLH sürüm numarasıyla kullanıcılara ulaşan paket, yaklaşık 1.1 GB boyutunda ve sistem kararlılığını artırmayı hedefleyen önemli iyileştirmeler içeriyor.

ONE UI 8.5 BETA 2 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

İlk beta sürümünü yükleyen kullanıcıların raporladığı pek çok teknik aksaklık, yeni paketle birlikte çözüme kavuşturulmuş durumda. Cihazın açılışı sırasında hızlı panel ayarlarının yüklenmesinde yaşanan sorunlar ve menü ekranındaki simgelerin yerleşim hataları giderildi.

Samsung mühendisleri, galeri uygulamasında gruplandırılan fotoğrafların yanlışlıkla ilk sayfaya taşınması gibi hatalara da müdahale etti. Ayrıca arama esnasında "Daha Fazla Görünüm" menüsüne geçiş yapıldığında yaşanan takılmalar ve cihazın belirsiz aralıklarla kendi kendine yeniden başlamasına neden olan problemler de ortadan kaldırıldı.

Güncelleme sadece görsel iyileştirmelerle de sınırlı kalmadı. Ses açma tuşunun bazı durumlarda işlevsiz kalması ve Bluetooth araç kitiyle yapılan görüşmelerde ortaya çıkan ses sorunları üzerinde de düzeltmeler yapıldı.

Kamera performansının stabilize edilmesi ve kullanım sırasında aniden kapanan üçüncü taraf uygulamaların onarılması da diğer yenilikler arasında yer alıyor.

KARARLI SÜRÜM 2026 BAŞINDA BEKLENİYOR

Şu an için Hindistan ve Polonya’daki kullanıcıların erişimine açılan güncellemenin, kısa süre içerisinde Almanya, İngiltere ve ABD pazarına da gelmesi planlanıyor. Beta programına dahil olan kullanıcılar, Ayarlar menüsü üzerinden paketi cihazlarına indirebiliyor.

İddialara göre Samsung, 2026 yılının başlarında kararlı sürümü yayınlamadan önce en az dört beta güncellemesi daha sunabilir. Galaxy S26 serisinin ise kutudan doğrudan One UI 8.5 ile çıkan ilk modeller olması bekleniyor.