Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

One UI 8.5 Beta 2 yayında: Galaxy S25 ailesi için "hata düzelten" güncelleme

Samsung, Galaxy S25 serisi için sistem kararlılığını artıran ve 1.1 GB boyutunda olan One UI 8.5 Beta 2 güncellemesini yayınladı. Güncelleme paketiyle birlikte hızlı panel hataları, yeniden başlatma sorunları ve Bluetooth bağlantı problemleri çözüme kavuşturuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 15:58

Güney Koreli teknoloji devi , amiral gemisi serisi için yazılım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kullanıcıların bir süredir beklediği One UI 8.5 arayüzünün ikinci beta sürümü resmen yayınlandı.

SamMobile'a göre, şirketin 8 Aralık tarihinde başlattığı beta programının ikinci ayağı olan güncelleme; Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modellerini kapsıyor. ZYLH sürüm numarasıyla kullanıcılara ulaşan paket, yaklaşık 1.1 GB boyutunda ve sistem kararlılığını artırmayı hedefleyen önemli iyileştirmeler içeriyor.

One UI 8.5 Beta 2 yayında: Galaxy S25 ailesi için "hata düzelten" güncelleme

ONE UI 8.5 BETA 2 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

İlk beta sürümünü yükleyen kullanıcıların raporladığı pek çok teknik aksaklık, yeni paketle birlikte çözüme kavuşturulmuş durumda. Cihazın açılışı sırasında hızlı panel ayarlarının yüklenmesinde yaşanan sorunlar ve menü ekranındaki simgelerin yerleşim hataları giderildi.

Samsung mühendisleri, galeri uygulamasında gruplandırılan fotoğrafların yanlışlıkla ilk sayfaya taşınması gibi hatalara da müdahale etti. Ayrıca arama esnasında "Daha Fazla Görünüm" menüsüne geçiş yapıldığında yaşanan takılmalar ve cihazın belirsiz aralıklarla kendi kendine yeniden başlamasına neden olan problemler de ortadan kaldırıldı.

One UI 8.5 Beta 2 yayında: Galaxy S25 ailesi için "hata düzelten" güncelleme

Güncelleme sadece görsel iyileştirmelerle de sınırlı kalmadı. Ses açma tuşunun bazı durumlarda işlevsiz kalması ve Bluetooth araç kitiyle yapılan görüşmelerde ortaya çıkan ses sorunları üzerinde de düzeltmeler yapıldı.

Kamera performansının stabilize edilmesi ve kullanım sırasında aniden kapanan üçüncü taraf uygulamaların onarılması da diğer yenilikler arasında yer alıyor.

One UI 8.5 Beta 2 yayında: Galaxy S25 ailesi için "hata düzelten" güncelleme

KARARLI SÜRÜM 2026 BAŞINDA BEKLENİYOR

Şu an için Hindistan ve Polonya’daki kullanıcıların erişimine açılan güncellemenin, kısa süre içerisinde Almanya, İngiltere ve ABD pazarına da gelmesi planlanıyor. Beta programına dahil olan kullanıcılar, Ayarlar menüsü üzerinden paketi cihazlarına indirebiliyor.

İddialara göre Samsung, 2026 yılının başlarında kararlı sürümü yayınlamadan önce en az dört beta güncellemesi daha sunabilir. Galaxy S26 serisinin ise kutudan doğrudan One UI 8.5 ile çıkan ilk modeller olması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DDR5 RAM diye sipariş verdi, içinden çıkan şoke etti! Görünce başından aşağı kaynar sular döküldü
ETİKETLER
#Teknoloji
#samsung
#galaxy s25
#One Ui 8.5
#Beta Güncellemesi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.