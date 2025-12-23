DDR5 RAM diye sipariş verdi, içinden çıkan şoke etti! Görünce başından aşağı kaynar sular döküldü

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Amazon üzerinden Corsair Vengeance DDR5 RAM sipariş eden bir müşteri, ürünün soğutucu bloklarının altına gizlenmiş eski nesil DDR4 modülleriyle karşılaştı.

RAM piyasasında yaşanan dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Özellikle yüksek fiyatlı bileşenlerin kutu veya içeriklerinin değiştirilerek iade edilmesi ve sonrasında başka müşterilere "sıfır" ürün gibi satılması sorunu giderek büyüyor. Reddit platformunda u/Leading-Growth-8361 kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, Amazon üzerinden satın aldığı Corsair Vengeance DDR5 bellek kitini teslim aldığında büyük bir şok yaşadı.

DDR5 GÖRÜNÜMLÜ DDR4 TUZAĞI

Kullanıcının paylaştığı bilgilere göre, kutudan çıkarılan RAM modüllerinin üzerindeki soğutucu blokların (heatsink) normalden çok daha gevşek olduğu fark edildi. Tüketici, bu durumu ilk etapta önemsemeyerek bilgisayar toplama işlemine devam etmek istediğini belirtti.

Ancak asıl problem, belleklerin anakarta takılmaya çalışılması sırasında ortaya çıktı. Modüller yuvalara uymuyordu. Yapılan detaylı incelemede, dış kaplaması DDR5 olan parçaların içine, pim çentiği farklı bir noktada bulunan eski nesil DDR4 modüllerinin yerleştirildiği anlaşıldı.

İddiaya göre kötü niyetli kişiler, orijinal DDR5 bellekleri satın alıp içindeki değerli çipleri söktükten sonra, yerine ucuz veya bozuk DDR4 parçaları yerleştirip soğutucu bloğu tekrar kapatarak ürünü Amazon'a iade ediyor. Kontrol edilmeden stoğa giren ürünler ise masum müşterilere gönderiliyor.