Fransa'da hidrojen faciası! Kimya tesisi havaya uçtu

Fransa'nın güneydoğusundaki Lyon şehri yakınlarında dün patlama meydana geldi. Lyon şehri yakınlarında yer alan Rhone bölgesindeki Elkem Silicones'a ait kimya tesisinde yaşanan patlama sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Yetkililer, patlamanın hidrojen kaynaklı olabileceğini ifade etti.

Rhone Valiliği, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları ve kapalı alanlarda kalmaları yönünde tavsiyede bulundu. Açıklamada, yerel halk için şimdilik herhangi bir zehirlenme riski bulunmadığı belirtildi.

Valilik, yaklaşık 100 itfaiyeci ve 30 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğini, ayrıca bin metrelik bir güvenlik çemberi oluşturulduğunu ifade etti.