Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

İnsanlık farkında olmadan Dünya'nın etrafında 'bir şey' yaptı! NASA verileri açığa çıkardı

NASA verilerine göre, insanların radyo dalgaları aracılığıyla Dünya’nın etrafında kazara yapay bir koruma kalkanı oluşturduğu ortaya çıktı. Peki bu durum ne anlama geliyor?

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.12.2025
13:39
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
13:39

İnsanların Dünya üzerinde ve ötesinde olağanüstü değişiklikler yapma kapasitesi her geçen gün daha belirgin hale geliyor. DART göreviyle bir asteroidin yörüngesini dahi değiştirmeyi başaran insanlık, meğer farkında bile olmadan uzaydaki radyasyon bantlarını hareket ettirerek Dünya'nın çevresinde yapay bir bariyer inşa etmiş.

Dünya'nın manyetik alanı, tehlikeli kozmik ışınlara ve güçlü güneş rüzgarlarına karşı bir kalkan görevi görüyor. Elektrik yüklü parçacıklar, kutuplara doğru alan çizgilerini takip ederek gezegene ulaşabilir. Atmosfere çarptıklarında Güney ve Kuzey Işıkları oluşur. Manyetik alan bu parçacıkların sürülerini de Dünya çevresindeki radyasyon bantlarına hapseder.

Bilim dünyasında Van Allen kuşakları olarak bilinen bölgeler, 1950'lerde keşfedildiğinden beri iki eş merkezli halka şeklinde tasvir ediliyor.

İnsanlık farkında olmadan Dünya'nın etrafında 'bir şey' yaptı! NASA verileri açığa çıkardı

NASA ARAÇLARI “TESADÜFİ” MÜDAHALEYİ ORTAYA ÇIKARDI

IFL Science'nin haberine göre, 2019 yılında görevi sona eren 'nın Van Allen Probes araçları, söz konusu kuşakları detaylı bir şekilde inceledi.

Elde edilen veriler, parçacıkların enerjisine bağlı olarak kuşağın görünümünün radikal bir şekilde değiştiğini ve insanlığın farkında olmadan duruma müdahale ettiğini ortaya koydu.

İnsanlık farkında olmadan Dünya'nın etrafında 'bir şey' yaptı! NASA verileri açığa çıkardı

Genellikle uyduların uzay ortamını etkilediği düşünülse de, asıl etkinin denizaltı iletişiminde kullanılan Çok Düşük Frekanslı (VLF) radyo dalgalarından kaynaklandığı anlaşıldı.

VLF radyo dalgaları, uzaydaki parçacıkların hareketini ve konumunu değiştirme gücüne sahip.

İnsanlık farkında olmadan Dünya'nın etrafında 'bir şey' yaptı! NASA verileri açığa çıkardı

MIT'DEN AÇIKLAMA: "RADYASYON ORTAMINI ETKİLİYOR"

Konuya ilişkin konuşan MIT Haystack Gözlemevi Direktör Yardımcısı Phil Erickson, VLF sinyallerinin etkisine şu sözlerle dikkat çekti:

"Yapılan deneyler ve gözlemler, VLF frekans aralığındaki radyo iletişim sinyallerinin, doğru koşullar altında Dünya çevresindeki yüksek enerjili radyasyon ortamının özelliklerini etkileyebileceğini ortaya koydu."

VLF sinyalleri, Dünya’nın etrafında adeta bir baloncuk oluşturarak parçacıkları uzaklaştırıyor. Araştırmacılar VLF yayıcıların, gezegenin farklı bölgelerini güneş fırtınalarından korumak amacıyla kullanılıp kullanılamayacağına dair testler yürütüyor.

ETİKETLER
#nasa
#güneş fırtınası
#Van Allen Kuşağı
#Radyo Dalgaları
#Uzay Radyoasyonu
#Vlf
#Van Allen Kuşağı
#Uzay Radyo Dalgası
#Vlf Radyo
#Dünya Manyetik Alanı
#Dünya
