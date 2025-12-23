Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu! Türkiye'den 2 şehir de listede

Türkiye, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra zengin kültürüyle her yıl dünya çapından turistleri ağırlamaya devam ediyor. 2025 yılında da farklı ülkelerden milyonlarca kişi ülkemizi ziyaret etti. Yapılan bir araştırma yıl boyunca en çok ziyaretçi çeken şehirleri açıklarken, sıralama içinde iki Türk şehrinin de yer alması dikkat çekti. Üsteli bu iki ilimiz dünya genelinde tarih, doğal güzellik ve kültür açısından oldukça ünlü şehirleri geride bıraktı. İşte dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri…