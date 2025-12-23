Menü Kapat
12°
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu! Türkiye'den 2 şehir de listede

Aralık 23, 2025 11:43
1
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri

Dünya çapında her yıl milyonlarca kişi farklı şehirleri ziyaret ediyor. Ticaret, sağlık, inanç turizminin yanı sıra insanlar yeni yerli görmek, keyifli bir tatil geçirmek amacıyla yolculuk ediyor. İngiltere merkezli bir araştırma şirketi de 2025 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerini açıkladı. 20 şehrin bulunduğu listede 2 Türk şehri ilk 10 içinde yer aldı…

2
Seyahat

Türkiye, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra zengin kültürüyle her yıl dünya çapından turistleri ağırlamaya devam ediyor. 2025 yılında da farklı ülkelerden milyonlarca kişi ülkemizi ziyaret etti. Yapılan bir araştırma yıl boyunca en çok ziyaretçi çeken şehirleri açıklarken, sıralama içinde iki Türk şehrinin de yer alması dikkat çekti. Üsteli bu iki ilimiz dünya genelinde tarih, doğal güzellik ve kültür açısından oldukça ünlü şehirleri geride bıraktı. İşte dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri…

3
Miami

DÜNYANIN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ŞEHİRLERİ

20 NUMARA MİAMİ (ABD)

4
Barselona

19 NUMARA BARSELONA (İSPANYA)

5
Roma

18 NUMARA ROMA (İTALYA)

6
Kahire

17 NUMARA KAHİRE (MISIR)

7
Delhi

16 NUMARA DELHİ (HİNDİSTAN)

8
Seul

15 NUMARA SEUL (GÜNEY KORE)

9
Cancun

14 NUMARA CANCÚN (MEKSİKA)

10
New York

13 NUMARA NEW YORK CİTY (ABD)

11
Tokyo

NUMARA TOKYO (JAPONYA)

12
Singapur

11 NUMARA SİNGAPUR (SİNGAPUR)

13
Kuala Lumpur

10 NUMARA KUALA LUMPUR (MALEZYA)

14
Paris

9 NUMARA PARİS (FRANSA)

15
Antalya

8 NUMARA ANTALYA (TÜRKİYE)

16
Mekke

7 NUMARA MEKKE (SUUDİ ARABİSTAN)

17
Dubai

6 NUMARA DUBAİ (BAE)

18
İstanbul

5 NUMARA İSTANBUL (TÜRKİYE)

19
Çin

4 NUMARA MAKAO (ÇİN)

20
Londra

3 NUMARA LONDRA (İNGİLTERE)

21
Hong Kong

2 NUMARA HONG KONG (ÇİN)

22
Bangkok

1 NUMARA BANGKOK (TAYLAND)

