Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu! Türkiye'den 2 şehir de listede

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünya çapında her yıl milyonlarca kişi farklı şehirleri ziyaret ediyor. Ticaret, sağlık, inanç turizminin yanı sıra insanlar yeni yerli görmek, keyifli bir tatil geçirmek amacıyla yolculuk ediyor. İngiltere merkezli bir araştırma şirketi de 2025 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerini açıkladı. 20 şehrin bulunduğu listede 2 Türk şehri ilk 10 içinde yer aldı…
Türkiye, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra zengin kültürüyle her yıl dünya çapından turistleri ağırlamaya devam ediyor. 2025 yılında da farklı ülkelerden milyonlarca kişi ülkemizi ziyaret etti. Yapılan bir araştırma yıl boyunca en çok ziyaretçi çeken şehirleri açıklarken, sıralama içinde iki Türk şehrinin de yer alması dikkat çekti. Üsteli bu iki ilimiz dünya genelinde tarih, doğal güzellik ve kültür açısından oldukça ünlü şehirleri geride bıraktı. İşte dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri…
20 NUMARA MİAMİ (ABD)
19 NUMARA BARSELONA (İSPANYA)
18 NUMARA ROMA (İTALYA)
17 NUMARA KAHİRE (MISIR)
16 NUMARA DELHİ (HİNDİSTAN)
15 NUMARA SEUL (GÜNEY KORE)
14 NUMARA CANCÚN (MEKSİKA)
13 NUMARA NEW YORK CİTY (ABD)
NUMARA TOKYO (JAPONYA)
11 NUMARA SİNGAPUR (SİNGAPUR)
10 NUMARA KUALA LUMPUR (MALEZYA)
9 NUMARA PARİS (FRANSA)
8 NUMARA ANTALYA (TÜRKİYE)
7 NUMARA MEKKE (SUUDİ ARABİSTAN)
6 NUMARA DUBAİ (BAE)
5 NUMARA İSTANBUL (TÜRKİYE)
4 NUMARA MAKAO (ÇİN)
3 NUMARA LONDRA (İNGİLTERE)
2 NUMARA HONG KONG (ÇİN)
1 NUMARA BANGKOK (TAYLAND)