Daltonlar suç örgütüne ağır cezalar yağdı! Duruşma salonunda biber gazlı müdahale

İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un liderlik ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik dev davanın karar duruşması Silivri’de tamamlandı. Toplamda 363 sanığın yargılandığı dosyada, mahkeme heyeti suç örgütünün hiyerarşik yapısı ve gerçekleştirdiği eylemler doğrultusunda çok sayıda sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

MAHKEMEDEN REKOR CEZALAR ÇIKTI

Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davada mahkeme, dosya kapsamındaki delilleri inceleyerek kararlarını açıkladı. Yargılama sonucunda;

40’ın üzerinde sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

107 sanığın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Çok sayıda sanık ise örgüt üyeliği ve çeşitli suçlardan uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldı.

MAHKEME SALONU SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kararların tebliğ edildiği sırada duruşma salonunda tansiyon hızla yükseldi. Mahkumiyet kararlarına tepki gösteren sanıklar ile güvenliği sağlamakla görevli jandarma ekipleri arasında arbede yaşandı. Olayların büyümesi üzerine mahkeme heyeti güvenlik önlemi olarak salonu terk etti.

Gerginliğin kontrol altına alınamaması nedeniyle kolluk kuvvetleri müdahalede bulundu. Edinilen bilgilere göre, salon içerisinde oluşan arbedeyi durdurmak amacıyla biber gazı kullanıldı. Yaşanan kargaşa nedeniyle duruşmaya bir süre ara verildi.