Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Daltonlar suç örgütüne ağır cezalar yağdı! Duruşma salonunda biber gazlı müdahale

İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un liderliğini yaptığı "Daltonlar" suç örgütüne yönelik 363 sanıklı davada karar açıklandı. 40’tan fazla sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken, mahkeme salonunda arbede çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Daltonlar suç örgütüne ağır cezalar yağdı! Duruşma salonunda biber gazlı müdahale
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 00:28
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 00:34

İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un liderlik ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik dev davanın karar duruşması Silivri’de tamamlandı. Toplamda 363 sanığın yargılandığı dosyada, mahkeme heyeti suç örgütünün hiyerarşik yapısı ve gerçekleştirdiği eylemler doğrultusunda çok sayıda sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Daltonlar suç örgütüne ağır cezalar yağdı! Duruşma salonunda biber gazlı müdahale

MAHKEMEDEN REKOR CEZALAR ÇIKTI

Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen davada mahkeme, dosya kapsamındaki delilleri inceleyerek kararlarını açıkladı. Yargılama sonucunda;

  • 40’ın üzerinde sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
  • 107 sanığın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verildi.
  • Çok sayıda sanık ise örgüt üyeliği ve çeşitli suçlardan uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldı.
Daltonlar suç örgütüne ağır cezalar yağdı! Duruşma salonunda biber gazlı müdahale

MAHKEME SALONU SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kararların tebliğ edildiği sırada duruşma salonunda tansiyon hızla yükseldi. Mahkumiyet kararlarına tepki gösteren sanıklar ile güvenliği sağlamakla görevli jandarma ekipleri arasında arbede yaşandı. Olayların büyümesi üzerine mahkeme heyeti güvenlik önlemi olarak salonu terk etti.

Gerginliğin kontrol altına alınamaması nedeniyle kolluk kuvvetleri müdahalede bulundu. Edinilen bilgilere göre, salon içerisinde oluşan arbedeyi durdurmak amacıyla biber gazı kullanıldı. Yaşanan kargaşa nedeniyle duruşmaya bir süre ara verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Barış Boyun soruşturmasında yeni gelişme! Örgütün kullandığı 9 çocuk itirafçı oldu
'Barış Boyun' çetesinin 2 üyesi Batum'dan çıktı!
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.