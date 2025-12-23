Menü Kapat
SGK 1000 sözleşmeli personel alımı son başvuru hangi gün?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1000 kişilik sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci sürerken adaylar başvurunun son gününü sorgulamaya başladı. ÖSYM üzerinden alınacak başvurularda hangi koşulların arandığı da merak ediliyor.

SGK 1000 sözleşmeli personel alımı son başvuru hangi gün?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 00:08
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 00:08

(), bünyesinde istihdam sağlamak üzere 1000 alımı yapacağını bildirdi.

Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi doğrultusunda gerçekleştirilecek.

İhtiyaç duyulan kadrolar arasında 575 , 275 Destek Personeli, 100 Koruma Güvenlik Görevlisi ve 50 Teknisyen bulunuyor.

Büro personeli için 435 önlisans ve 140 lisans mezunu alınacakken, destek personeli kadrosuna 183 ortaöğretim mezunu, 92 önlisans mezunu kabul edilecek.

SGK 1000 sözleşmeli personel alımı son başvuru hangi gün?

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Başvurular, 18 Aralık’ta saat 11:00’de başlayacak ve 25 Aralık 2025 tarihinde saat 23:59’a kadar sürecek.

Adaylar, tercihlerini 'nin çevrim içi başvuru sistemi üzerinden yapacak.

Tercih işlemleri sırasında, başvuru yapan kişilerin mezuniyet bilgileri, seçilecek kadrolarla uyumlu olmalı ve gerekli niteliklere uygunluk denetlenmelidir.

SGK 1000 sözleşmeli personel alımı son başvuru hangi gün?

Yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak ve adaylar puan sıralamasına göre kadrolara yerleştirilecek.

Yerleştirme sonucunda, adaylar ilgili kamu kurumlarına atanmaları için başvuracak.

Yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sitesi aracılığıyla duyurulacak.

