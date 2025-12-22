Yılbaşı için 81 ilde harekete geçildi: Bakan Yerlikaya çalışmaları duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yıl tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerin ele alındığı toplantı gerçekleştirdi. 2026 yılına geçişte dışarıda kutlamalara katılacak olan vatandaşların huzur ve güveni için emniyet, jandarma ve sahil güvenliğin çalışmaları planlandı.

81 İLDE YILBAŞI HAZIRLIKLARI

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, video konferans sistemi aracılığıyla 81 Valinin katılımıyla yeni yıl tedbirleri koordinasyon toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde karşılaması amacıyla il bazlı hazırlıklar ele alındı, sahadaki uygulamanın bütüncül şekilde yürütülmesi için ortak çalışma esasları tekrar gözden geçirildi. Emniyetimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizce, başta trafik düzeni, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu alanlar olmak üzere gerekli planlamalar yapıldı."