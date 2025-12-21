Menü Kapat
Yeni yılda hesaplar sil baştan! Ticaretten vergiye kalem kalem tüm değişimler

Aralık 21, 2025 11:46
1
Yeni yılda hesaplar sil baştan! Ticaretten vergiye kalem kalem tüm değişimler

2026’ya sayılı günler kala ekonomi cephesinde ezber bozan adımlar geliyor. Araç alım satımından vergilere, şirket kuruluşlarından ithalat süreçlerine kadar pek çok alanda yeni kurallar 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. Esnafı, tüketiciyi ve reel sektörü doğrudan etkileyecek bu düzenlemelerle ekonomide yeni bir dönem başlıyor.

İşte tüm detaylar...

2
Yeni yılda hesaplar sil baştan! Ticaretten vergiye kalem kalem tüm değişimler

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ithal oyuncaktan araç vergisine, yerli üretimden amatör balıkçılığa kadar birçok yeni uygulama yürürlüğe giriyor.

İşte öne çıkan değişiklikler:

3
Yeni yılda hesaplar sil baştan! Ticaretten vergiye kalem kalem tüm değişimler

OYUNCAKLARDA SIKI DENETİM SÜRECİ

1 Ocak 2026’dan itibaren ithal oyuncaklarda imalatçı ve ithalatçı bilgisi ile kayıtlı marka ve adres eksikse ürün reddedilecek.

4
Yeni yılda hesaplar sil baştan! Ticaretten vergiye kalem kalem tüm değişimler

ŞİRKETLER DİJİTAL DEFTERLER ÜZERİNDE KAYIT TUTACAK

Yeni kurulacak şirketlerde Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) mecburiyeti getirildi. Yeni yılda kuruluşu ticaret siciline tescil edilecek bütün şirketler, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterini dijital ortamda tutmak zorunda.

5
Yeni yılda hesaplar sil baştan! Ticaretten vergiye kalem kalem tüm değişimler

ARAÇ ALIM SATIMINDA YENİ DÖNEM

İkinci el motorlu kara taşıtlarının pazarlanması veya satışının, ilk tescilinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden yapılamaması ve ilan kısıtlaması uygulamaları, uzatılmaması hâlinde yılbaşı itibarıyla sona erecek. 

6
Yeni yılda hesaplar sil baştan! Ticaretten vergiye kalem kalem tüm değişimler

Noterde yapılan sıfır araçların ilk tescili işlemlerinden ve tescil edilmiş araçların (ikinci el) satış ve devrine ilişkin işlemlerden, 1.000 liradan az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden nispi noter harcı alınacak.

7
Yeni yılda hesaplar sil baştan! Ticaretten vergiye kalem kalem tüm değişimler

30 büyükşehirde ticari taksi, dolmuş, minibüs ve otobüs gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapanların kazançları gerçek usulde vergilendirilecek. Böylece tüm büyükşehirlerde eşit uygulama sağlanacak

8
Yeni yılda hesaplar sil baştan! Ticaretten vergiye kalem kalem tüm değişimler

Nüfusu 2 binin altındaki bazı köy ve beldelerdeki mükellefler ise basit usulde vergilendirmeden yararlanmaya devam edecek. Gerçek usulde vergilendirilecek mükelleflerin kayıt ve beyanname işlemleri, Defter Beyan Sistemi aracılığıyla meslek odaları ve birlikler tarafından da yürütülebilecek.

9
Yeni yılda hesaplar sil baştan! Ticaretten vergiye kalem kalem tüm değişimler

PRİME ESAS KAZANÇ SINIRI 

Özel sağlık kuruluşları, veteriner muayenehaneleri, kıymetli maden ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri ile ticari hava yolu ve genel havacılık ruhsatları için belirlenen tutarlarda yıllık harç uygulaması başlayacak. Prime esas kazanç üst sınırı ise asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılacak.

10
Yeni yılda hesaplar sil baştan! Ticaretten vergiye kalem kalem tüm değişimler

YERLİ KATKI RAPORU 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli katkı oranı yüzde 51’in altında olan ürünler için “yerli katkı oranı raporu” hazırlanmasını mecburi kılacak. Yazılım ürünleri, bakanlıkça verilen “teknolojik ürün belgesi”ne sahip olması hâlinde yerli malı belgesi alabilecek ve yerli katkı oranı yüzde 100 kabul edilecek.

11
Yeni yılda hesaplar sil baştan! Ticaretten vergiye kalem kalem tüm değişimler

AMATÖR BALIKÇIYA YENİ BELGE

Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı değişiklikle de su altı tüfeğiyle avlananlar için dalma yöntemiyle avlandıklarını gösteren “Amatör Balıkçı Belgesi” mecburi hâle geldi.

