KADIKÖY BELEDİYE BŞK. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

Suadiye Mahallesi, 350 ada, 80 parselde bulunan zemin kat 11 nolu dükkan vasıflı taşınmaz (28,00 m²) 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulüyle 3 yıllığına 08.01.2026 perşembe günü saat 11.00'da ihaleye çıkarılacaktır.

İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 08.01.2026 tarihinden bir gün öncesi 07.01.2026 günü, mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni'ne vermek zorundadır.

İŞİN TÜRÜ Aylık Muhammen Bedel Geçici Teminat Şartname Bedeli Saat

Suadiye 350 ada, 80 parsel zemin kat 100.000,00TL/Ay+KDV. 108.000,00TL. 5.000,00TL 11.00 11 nolu dükkan

a) Şahıslardan kanuni ikametgah (onaylı), şirketlerden Türkiye’de tebligat adresi,

b) Nüfus sureti (onaylı),

c)Ticaret ve/ veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

1-Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, ve/veya ilgili meslek odası kaydı (İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış)

2-Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi olmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,

f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,

g) İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,

h) ihale katılımcılarının ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde bacasız ve imalatsız olmak üzere kahve, çay, tatlı türevleri servis eden kafe, kafeterya gibi işletmeler ile satış yapılabilecek dükkanlar hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumlarından alınmış onaylı ruhsat örneği.

ı) İhaleye katılacakların Belediyeye ihale tarihinde vadesi gelmiş borcu olmadığına dair belge,

i) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.