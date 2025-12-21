Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Mauro Icardi Süper Lig’de kaç gol attı? Hagi'nin rekorunu kırdı Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi, Kasımpaşa maçıyla Trendyol Süper Lig'de 60. golünü kaydetti ve Galatasaray'ın Süper Lig’de en fazla gol atan yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mauro Icardi Süper Lig’de kaç gol attı? Hagi'nin rekorunu kırdı Galatasaray tarihine geçti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 22:39
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 22:39

'in 17. haftasında , RAMS Park'ta ile karşı karşıya gelirken, Arjantinli oyuncu kulüp tarihine adını yazdırdı.

Sarı-kırmızılılar adına goller; 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakikada Mauro Icardi'den geldi. Puanını 42'ye yükselten Cimbom, Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamladı.

Mauro Icardi Süper Lig’de kaç gol attı? Hagi'nin rekorunu kırdı Galatasaray tarihine geçti

ICARDİ SÜPER LİG’DE KAÇ GOL ATTI?

Sarı-kırmızılılarda takım olarak pek çok başarı elde eden Icardi, bireysel anlamda da önemli başarılara imza attı.

32 yaşındaki futbolcu, bu maçta attığı tek golle, Galatasaray'da ligde 60. sevincini yaşadı.

Mauro Icardi Süper Lig’de kaç gol attı? Hagi'nin rekorunu kırdı Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi böylece efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin 59 gollük rekorunu aşarak sarı-kırmızılıların Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.

Arjantinli futbolcu, 2023-2024 sezonunda Süper Lig’de kaydettiği 25 golle de gol krallığı yarışında zirvede yer almıştı.

Kasımpaşa karşısında 88. dakikada ağları sarsan Mauro Icardi, bu sezon hepsi ligde olmak üzere toplam gol sayısını da 9’a yükseltti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Kasımpaşa maç sonucu kaç kaç? Galatasaray devreyi lider kapattı

Sıkça Sorulan Sorular

Icardi hangi efsanenin rekorunu geçti?
Arjantinli yıldız, Gheorghe Hagi’ye ait olan 59 gollük rekoru geride bırakarak kulüp tarihine geçti.
ETİKETLER
#galatasaray
#süper lig
#kasımpaşa
#rekor
#gol
#Mauro Icardi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.