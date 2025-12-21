Mauro Icardi Süper Lig’de kaç gol attı? Hagi'nin rekorunu kırdı Galatasaray tarihine geçti

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, Arjantinli oyuncu Mauro Icardi kulüp tarihine adını yazdırdı.

Sarı-kırmızılılar adına goller; 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakikada Mauro Icardi'den geldi. Puanını 42'ye yükselten Cimbom, Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamladı.

ICARDİ SÜPER LİG’DE KAÇ GOL ATTI?

Sarı-kırmızılılarda takım olarak pek çok başarı elde eden Icardi, bireysel anlamda da önemli başarılara imza attı.

32 yaşındaki futbolcu, bu maçta attığı tek golle, Galatasaray'da ligde 60. gol sevincini yaşadı.

Mauro Icardi böylece efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin 59 gollük rekorunu aşarak sarı-kırmızılıların Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.

Arjantinli futbolcu, 2023-2024 sezonunda Süper Lig’de kaydettiği 25 golle de gol krallığı yarışında zirvede yer almıştı.

Kasımpaşa karşısında 88. dakikada ağları sarsan Mauro Icardi, bu sezon hepsi ligde olmak üzere toplam gol sayısını da 9’a yükseltti.