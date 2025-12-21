Menü Kapat
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Milan Baros yıllar sonra Galatasaray tribünlerini selamladı!

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Milan Baros, Kasımpaşa maçı için RAMS Park'a geldi. Karşılaşma öncesinde taraftarlardan yoğun ilgi gören Milan Baros, yıllar sonra Galatasaray tribünlerini selamladı.

Milan Baros yıllar sonra Galatasaray tribünlerini selamladı!
Burak Ayaydın
21.12.2025
21.12.2025
ile geçmişte özel performanslar gösteren Milan Baros, müsabakasını stadyumda izledi. Esasen ise Çekyalı eski santrfora taraftarlar yoğun ilgi gösterirken; ilk olarak kuzey tribününde sete çıkan Baros, sonrasında sahaya inerek taraftarlara üçlü çektirdi.

Milan Baros yıllar sonra Galatasaray tribünlerini selamladı!

MILAN BAROS VE GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da 2008-2013 arasında forma giyen Milan Baros, 116 resmi maçta 61 gol attı. Ayrıca da yıldız futbolcu, 2008-2009 sezonunda 'de gol krallığı yaşadı. İlave olarak sarı kırmızılıların eski yıldızı Lukas Podolski de mücadeleyi tribünden takip etti.

Milan Baros yıllar sonra Galatasaray tribünlerini selamladı!

Sıkça Sorulan Sorular

MILAN BAROS TÜRKİYE'DE BAŞKA BİR TAKIMDA OYNADI MI?
Eski futbolcu, Galatasaray'dan sonra Antalyaspor forması da giymişti.
