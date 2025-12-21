Milan Baros yıllar sonra Galatasaray tribünlerini selamladı!

Galatasaray ile geçmişte özel performanslar gösteren Milan Baros, Kasımpaşa müsabakasını stadyumda izledi. Esasen ise Çekyalı eski santrfora taraftarlar yoğun ilgi gösterirken; ilk olarak kuzey tribününde sete çıkan Baros, sonrasında sahaya inerek taraftarlara üçlü çektirdi.

MILAN BAROS VE GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da 2008-2013 arasında forma giyen Milan Baros, 116 resmi maçta 61 gol attı. Ayrıca da yıldız futbolcu, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşadı. İlave olarak sarı kırmızılıların eski yıldızı Lukas Podolski de mücadeleyi tribünden takip etti.