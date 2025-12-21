Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
11°
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

GKRY'den bir skandal daha! Türklere yönelik 'Kanlı Noel' katliamını kahramanlık olarak ilan etti!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi EOKA'ya dair materyallerin sergilendiği "Özgürlük Müzesi" adımından sonra bir skandala daha imza attı. Rum teröristlerin gerçekleştirdiği 'Kanlı Noel' katliamını kahramanlık diyerek övgüler dizdi.

GKRY'den bir skandal daha! Türklere yönelik 'Kanlı Noel' katliamını kahramanlık olarak ilan etti!
Güney Rum Yönetimi () Lideri Nikos Hristodulidis'in örgütü EOKA'ya dair materyallerin sergilendiği "Özgürlük Müzesi"nin açılışı skandalının etkileri hala sürerken bu defa da , 62 yıl önce yapılan 'Kanlı Noel' katliamına yönelik 'kahramanlık' tanımını kullanması dikkat çekti.

GKRY'den bir skandal daha! Türklere yönelik 'Kanlı Noel' katliamını kahramanlık olarak ilan etti!

TERÖRÜ "KAHRAMANLIK" DİYEREK ÖVDÜ

GKRY'nin resmi internet sitesindeki açıklamaya göre, Hristodulidis, "Kanlı Noel" katliamlarını anmak amacıyla Lefkoşa'daki Agios Kassianos Kilisesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Hristodulidis, törende yaptığı konuşmada, terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik katliamların başlatıldığı 21 Aralık 1963'ün, "Kıbrıs'ın modern tarihinde bir dönüm noktası" olduğunu savundu.

GKRY'den bir skandal daha! Türklere yönelik 'Kanlı Noel' katliamını kahramanlık olarak ilan etti!

EOKA mensupları ile Rum polislerinin yürüttüğü silahlı faaliyetleri "mücadele", "fedakarlık" ve "kahramanlık" olarak tanımlayan Hristodulidis, o dönemde hayatını kaybeden Rumları andı.

Kıbrıs meselesine de değinen Hristodulidis, adadaki mevcut durumu "kabul edilemez ve sürdürülemez" olarak nitelendirerek, Avrupa Birliği ilkeleri çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılması yönünde çaba gösterdiklerini öne sürdü.

GKRY'den bir skandal daha! Türklere yönelik 'Kanlı Noel' katliamını kahramanlık olarak ilan etti!

RUMLAR KIBRIS TÜRKLERİNE KATLİAM YAPTI

Kıbrıs'ta, terör örgütü EOKA militanlarınca 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın 62. yılı.

İki toplumun ortaklığında kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti"nden Türkleri şiddet yoluyla tasfiye etmeyi hedefleyen Akritas Planı'nı uygulamaya koyan EOKA'cı Rum çeteleri, 20 Aralık 1963'ü 21 Aralık'a bağlayan gece, Lefkoşa'da saldırıya geçerek onlarca Kıbrıs Türkü'nü şehit etti.

