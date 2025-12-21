Yasaklı madde soruşturmasında gözaltındaki 7 kişi daha ifade veriyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İFADELERİ ALINIYOR

Soruşturma sürecinde "fuhuşa teşvik ve aracılık etme ve uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alınan Yiğit Macit, Eser Gökhan Küçükerol, Mehmet Ali Gül, İsmail Ahmet Akçay, Mehmet Güçlü, Gizem Türedi isimli şahıslar ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yakalanarak gözaltına alınan Cihan Şensözlü şahıs adliyeye sevk edildi.

7 şüphelinin Cumhuriyet Savcılığı ifade işlemlerine başlandı. Şüphelilerin ifadeleri tamamlanınca nöbetçi hakimliğe sevk edilecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmişti.

8 Ekim'deki ilk operasyonda sanatçı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin içlerinde olduğu 19 kişi hakkında işlem başlatılmış, Adli Tıp Kurumu'nun raporu da 17 Ekim'de hazırlanmıştı.

Kan ve saç örnekleri alınan 19 kişiden 7'sinde sonuçların negatif olduğu anlaşılırken Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci hakkında kovuşturmaya gerek bulunmamıştı.

Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edilmişti. Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olduğu öğrenilmişti.

Soruşturmanın sonraki aşamasında 10 Aralık'ta gözaltına alınan gazeteci Mehmet Akif Ersoy’la birlikte Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü'yü arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

Öte yandan, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti.

Soruşturmada 2009 yılında öldürülen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarılmış, Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltına alınmış, Garipoğlu'nun mal varlığına el konulmuştu.

Operasyonda yaşanan son gelişmede oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun da aralarında olduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, ifadesi alınan Eyüboğlu Adli Tıp'ta test verdikten sonra serbest bırakılmıştı.



Soruşturma kapsamında en son Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın ifadesi alınmış, adli kontrolle serbest bırakılan Saran'ın 2 evinde elde edilen buluntularda esrar (THC) değerinin pozitif olduğu, kokain kalıntıları olan cam kavanozlara inceleme için el konulduğu öğrenilmişti.