11°
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Kasımpaşa galibiyetinde hakem vurgusu: "Emre Belözoğlu da öyle düşünürdü"

Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesini Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirdi. Galatasaray'ın 3 puan aldığı mücadeleyi irdeleyen Rıdvan Dilmen, hakem kritiğini öne çıkardı ve Emre Belözoğlu'nun da aynı fikirde olabileceğini belirtti.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Kasımpaşa galibiyetinde hakem vurgusu:
, Trendyol 'in 17. haftasında 'yı 3-0 ile geçti ve devre arasına lider girdi. Galatasaray'ın kritik zaferini yorumlayan , mücadelenin gidişatı özelinde hakem vurgusunda bulundu.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Kasımpaşa galibiyetinde hakem vurgusu: "Emre Belözoğlu da öyle düşünürdü"

RIDVAN DİLMEN'DEN GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇINDA HAKEM KRİTİĞİ

"Galatasaray tek taraflı bir oyunla kazandı. Kasımpaşa hakikaten iyi oynamadı. Galatasaray ilk kez neredeyse hiç pozisyon vermedi ve bu sarı kırmızılılar için en önemli artıydı. Tabii Kasımpaşa'nın oyun tarzı da etkili olmuştur. Emre Belözoğlu bu durumu çözmeli. Bu maçla birlikte şöyle bir lig ortaya çıkıyor! Trabzonspor yarın kazanırsa, şampiyonluk adayıyım der; çünkü rakipler ona gidecek. Maç özelinde ise Galatasaray iki orta sahayla oynadı ve İlkay da gününde değildi. Çıkması herkes için netti. Barış Alper'in etkinliğini gördük, hiç pozisyon yokken gidişatı değiştirdi. İkinci yarı Kasımpaşa gelmiyordu ve hakem de kolay bir maçı iyi yönetiyordu. Çok yetenekli bir hakem ve ilginç kararları da var. Siyah beyaz hatalar yapıyor. Trabzonspor maçını seyrettim, doğru verdiği bir penaltıyı VAR değiştirdi. Bugün de 79. dakikada hata yaptı. El tam gözünün önünde ama müdahale etmediği için sonra Lucas Torreira kontrolsüz girdi ve çift sarıdan gidebilirdi! Net sarıydı. Ben demiyorum ki 11'e 10'da maç berabere biterdi ama kırmızı kartla gitse maç sonu gerilimli olabilirdi. Acaba 1-1 olur mu denirdi. Emre hoca da öyle düşünürdü. Genel olarak ise vasat oynadığın bir maçı 7-8 pozisyona girerek kazanmak ve devre arasına lider girmek moral açısından önemli."

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın Kasımpaşa galibiyetinde hakem vurgusu: "Emre Belözoğlu da öyle düşünürdü"

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY ARA TRANSFERDE NASIL BİR POLİTİKADA OLACAK?
Sarı kırmızılılar, öncelik olarak kadro derinliğini artırmayı hedefliyor.
