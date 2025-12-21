Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Banu İriç

Karayolunda trafik bu defa yat yüzünden oluştu! Sürücüler şaştı kaldı

Erzurum'un Tortum ilçesinde bir tır oluşan arıza sebebiyle yolda kaldı. Aracın taşıdığı devasa büyüklükteki yat da yolun ortasında kalınca sürücüler görüntüye şaşırdı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
21.12.2025
21:20
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
21:23

'u Tortum ilçesine bağlayan karayolunda yüklü bir , manevra sırasında stop edince yol ortasında uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolunda trafik bu defa yat yüzünden oluştu! Sürücüler şaştı kaldı

YOLUN ORTASINDA STOP ETTİ


Van'dan yüklediği yatı İstanbul'a götüren Serkan Ş. yönetimindeki tır, Erzurum kuzey çevre yolunun Sanayi Köprü Kavşağı'na geldi. Köprü geçişinde yaşanabilecek yükseklik ve ağırlık sorunlarını aşmak isteyen tır sürücüsü, ana güzergah yerine alternatif bir yolu tercih etti.

Karayolunda trafik bu defa yat yüzünden oluştu! Sürücüler şaştı kaldı

Tır sürücüsü aracı manevra yapmak için Erzurum-Artvin yoluna dönüş yaptı. Birkaç kilometre sonra uygun manevra alanı bulan yat yüklü tır, karayolunun ortasında stop etti. Bölgeye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışının sağlanabilmesi için tırın bulunduğu yerden çıkarılması amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Karayolunda trafik bu defa yat yüzünden oluştu! Sürücüler şaştı kaldı


Uzun uğraşlardan sonra tır tekrar karayoluna girdi ve güvenli bir alanda park etmek üzere yola devam etti.

