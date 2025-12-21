Kaza gece oldu, cesetleri gün aydınlanınca buldular!

Kategoriler
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde gece saatlerinde bir otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüje, ardından boş arsada bulunan trafoya çarptı.
İçinde Taner Uludağ (47) ve Mahmut Duran (28)bulunduğu otomobil kazada kullanılamaz hale geldi. Öte yandan kazanın, saatlerce fark edilmediği öne sürüldü.
Sabah saatlerinde günün aydınlanmasıyla aracın vatandaşlar tarafından fark edilmesiyle ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta bulunan Taner Uludağ ve Mahmut Duran’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedeninin otopsi için Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Ayrıca, kazanın yaşandığı caddede herhangi bir aydınlatmanın bulunmaması da dikkat çekti.