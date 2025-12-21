İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? 1 Ocak yılbaşında İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı belli oldu

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 22-26 Aralık 2025 tarihleri arasında İstanbul hava durumu raporu paylaşıldı. Yapılan paylaşımının ardından vatnadaşlar İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

HavaForum tarafından açıklanan bilgilere göre bu yıl İstanbul'da kar yağışı 2025 yılının son günlerinde başlayacak. 29-30 Aralık tarihlerinde yaşanacak olan sıcaklık düşüşüyle birlikte İstanbul genelinde kar yağışı başlayacak. 30 Aralık 2025 tarihinde başlayacak olan kar yağışı 2 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. Marmara Bölgesi'nin yanı sıra Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde de kar yağışı gerçekleşecek.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanları tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'a kar yağışı 29 Aralık 2025 Pazartesi günü gerçekleşecek. Akşam saatlerinde doğru başlayacak olan yağışın 2 Ocak 2026 Cuma gününe kadar devam etmesi öngörülüyor.

BU HAFTA İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR MU?

AKOM tarafıındanyayımlanan 1 haftalık hava durumu raporuna göre bu hafta İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Açıklanan bilgilere göre aralıklarla sağanak ve gök gürültülü yağış yaşanacak. AKOM tarafından yapılan açıklamada "İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca sıcaklıkların 11-14 °C aralığında, mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmeye devam edeceği; aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ,ifadeleri yer aldı.

YILBAŞINDA İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI 1 OCAK?

HavaForum tarafından aktarılan bilgilere göre 10 yıl aradan sonra İstanbul'da yılbaşı günü sağanak kar yağışı bekleniyor. 2025 yılının son ve 2026 yılının ilk günlerinde İstanbul'da kar yağışı gerçekleşecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU 22-26 ARALIK

MGM tarafından paylaşılan İstanbul için 5 günlük hava tahmin rapru şöyle: