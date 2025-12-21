Menü Kapat
Yaşam
İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? 1 Ocak yılbaşında İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı belli oldu

İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman gündem oldu. Aralık ayının son haftalarına girilmesiyle birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları giderek düşmeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde kar yağışları yer almaya başladı. Vatandaşlar tarafından yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Meteoroloji uzmanları tarafından İstanbul'da ne zaman kar yağacağı açıklandı. MGM tarafından İstanbul 5 günlük hava durumu tahmin raporu paylaşıldı.

İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? 1 Ocak yılbaşında İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı belli oldu
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 22-26 Aralık tarihleri arasında raporu paylaşıldı. Yapılan paylaşımının ardından vatnadaşlar İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? 1 Ocak yılbaşında İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı belli oldu

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

HavaForum tarafından açıklanan bilgilere göre bu yıl İstanbul'da 2025 yılının son günlerinde başlayacak. 29-30 Aralık tarihlerinde yaşanacak olan sıcaklık düşüşüyle birlikte İstanbul genelinde kar yağışı başlayacak. 30 Aralık 2025 tarihinde başlayacak olan kar yağışı 2 Ocak tarihine kadar devam edecek. Marmara Bölgesi'nin yanı sıra Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde de kar yağışı gerçekleşecek.

İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? 1 Ocak yılbaşında İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı belli oldu

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanları tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'a kar yağışı 29 Aralık 2025 Pazartesi günü gerçekleşecek. Akşam saatlerinde doğru başlayacak olan yağışın 2 Ocak 2026 Cuma gününe kadar devam etmesi öngörülüyor.

İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? 1 Ocak yılbaşında İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı belli oldu

BU HAFTA İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR MU?

AKOM tarafıındanyayımlanan 1 haftalık hava durumu raporuna göre bu hafta İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Açıklanan bilgilere göre aralıklarla sağanak ve gök gürültülü yağış yaşanacak. AKOM tarafından yapılan açıklamada "İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca sıcaklıkların 11-14 °C aralığında, mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmeye devam edeceği; aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ,ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? 1 Ocak yılbaşında İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı belli oldu

YILBAŞINDA İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI 1 OCAK?

HavaForum tarafından aktarılan bilgilere göre 10 yıl aradan sonra İstanbul'da yılbaşı günü sağanak kar yağışı bekleniyor. 2025 yılının son ve 2026 yılının ilk günlerinde İstanbul'da kar yağışı gerçekleşecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU 22-26 ARALIK

MGM tarafından paylaşılan İstanbul için 5 günlük hava tahmin rapru şöyle:

İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? 1 Ocak yılbaşında İstanbul'a kar yağıp yağmayacağı belli oldu
