Kışa rağmen yaşanan sinek istilası isyan ettirdi: Hayatımız kabusa döndü

İngiltere'de Lancashire'deki Firsby'da yaşayan halk kış olmasına rağmen bitmek bilmeyen sinek istilasıyla karşı karşıya. Bölge sakinleri, evlerinin pencerelerini bile açamıyorlar.

Kışa rağmen yaşanan sinek istilası isyan ettirdi: Hayatımız kabusa döndü
İngiltere'deki Lancashire'deki Firsby sakinlerinin başları sineklerle belada. Hayatlarının cehenneme döndüğünü söyleyen bölge halkı evlerinin pencerelerini bile açamadıklarını söylüyorlar. 60 yaşındaki Zena Thomas, 30 yılı aşkın burada oturduğunu ve sinek istilasının evinin yakınlarında bir buzağı yetiştirme işletmesi açılmasıyla başladığını iddia etti.

Kışa rağmen yaşanan sinek istilası isyan ettirdi: Hayatımız kabusa döndü

''BİNLERCE SİNEK VAR''

İşletme birkaç yıl önce açıldı ve Zena, kısa süre sonra sineklerle ilgili sorunlar yaşamaya başladıklarını söyledi. Ancak bu yıl durumun o kadar kötüleştiğini, böceklerin normalde daha az aktif olduğu soğuk kış aylarında bile devam ettiğini anlattı.

Kışa rağmen yaşanan sinek istilası isyan ettirdi: Hayatımız kabusa döndü

Hayatlarının kabusa döndüğünü söyleyen Zena, "İnsanlara bahsettiğinizde birkaç sinek olduğunu düşünüyorlar. Ama binlerce var, arabanıza binemezsiniz veya camlarınızı açık bırakamazsınız.'' dedi.

Kışa rağmen yaşanan sinek istilası isyan ettirdi: Hayatımız kabusa döndü

EVCİL HAYVANLAR İÇİN DE ZOR

Artık pencerelerden dışarıyı bile göremediklerini ifade eden Zena, "Beş tane daha köpeğim var ve bahçeye çıkıp geri döndüklerinde üzerleri sineklerle kaplı oluyor. Sibirya kurtlarım var, kalın tüyleri var ama yine de burunlarını ve kulaklarını ısırıyorlar." diyerek durumun evcil hayvanlar için de çok zorlaştığını söyledi.

Kışa rağmen yaşanan sinek istilası isyan ettirdi: Hayatımız kabusa döndü

55 yaşındaki Sean Roachford, sineklerin torunlarının bahçede oynamasını engellediğini, sineklerin ısırıkları nedeniyle vücutlarında yaralar olduğunu anlattı.

