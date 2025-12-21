Gazze'nin kapısını yine ölüm çaldı: İsrail katliamlarında ağır hasar alan binalar fırtınada yıkılıyor

Gazze'de İsrail'in katliamları sırasında ağır hasar görmüş çok sayıda bina son günlerde etkili olan fırtına nedeniyle çöküyor. 10 Aralık'tan bu yana devam eden yağış ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle şimdiye kadar 22 bina yıkıldı, 18 kişi hayatını kaybetti. İsrail saldırılarında hedef alınmış ve "oturulamaz" olarak sınıflandırılan binalara geri dönerek yaşamaya başlayan sakinlere, güvenlik ekiplerinin talimatlarına sıkı şekilde uymaları, derhal tahliye olmaları ve hayatlarını korumak için daha güvenli bölgelere taşınmaları çağrısında bulunuldu.