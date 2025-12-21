Dünyanın en eski köyleri belli oldu! Mutfağıyla ünlü şehrimiz meğer tarihte de dünya sıralamasındaymış

Kategoriler
Tarih boyunca pek çok medeniyet dünya üzerinden gelip geçti. Kimileri tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolup giderken kimileri ise günümüze kadar cazibe merkezi olmaya devam etti. Yapılan son çalışmalar ise dünyanın en eski köylerini ortaya çıkardı. Listede iki Türk kenti de yer alırken özellikle mutfağıyla ünlü olan şehrimizin dünyanın en eski köyleri arasında olması şaşkınlığa neden oldu. İşte listenin detayları…
Farklı medeniyetlere ev sahipliği dünyanın en eski köyleri belli oldu. Yayınlanan listede 24 köy yer alırken, Türkiye’den de iki yerleşim yerinin en eski köylerden olduğu belirtildi. Binlerce yıllık bir tarihe sahip olan köylerin günümüzde de milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmesi de dikkat çekti. İşte o köyler…
DÜNYANIN EN ESKİ KÖYLERİ
Tebai – Yunanistan
Varanasi – Hindistan
Lizbon – Portekiz
Luoyang – Çin
Belh – Afganistan
Sur – Lübnan
Sayda – Lübnan
Kudüs – Filistin
Beyrut – Lübnan
Larnaka – Kıbrıs
Gaziantep – Türkiye
Erbil – Irak
Cadiz – İspanya
Filibe – Bulgaristan
Feyyum – Mısır
Halep – Suriye
Susa – İran
Şam – Suriye
Çatalhöyük – Türkiye
Biblos – Lübnan
Atina – Yunanistan
Kerkük – Irak
Eriha – Filistin
Çolula – Meksika