11°
Dünyanın en eski köyleri belli oldu! Mutfağıyla ünlü şehrimiz meğer tarihte de dünya sıralamasındaymış

Aralık 21, 2025 16:12
1
Dünyanın en eski köyleri

Tarih boyunca pek çok medeniyet dünya üzerinden gelip geçti. Kimileri tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolup giderken kimileri ise günümüze kadar cazibe merkezi olmaya devam etti. Yapılan son çalışmalar ise dünyanın en eski köylerini ortaya çıkardı. Listede iki Türk kenti de yer alırken özellikle mutfağıyla ünlü olan şehrimizin dünyanın en eski köyleri arasında olması şaşkınlığa neden oldu. İşte listenin detayları…

2
Dünyanın en eski köyleri

Farklı medeniyetlere ev sahipliği dünyanın en eski köyleri belli oldu. Yayınlanan listede 24 köy yer alırken, Türkiye’den de iki yerleşim yerinin en eski köylerden olduğu belirtildi. Binlerce yıllık bir tarihe sahip olan köylerin günümüzde de milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmesi de dikkat çekti. İşte o köyler…

3
Dünyanın en eski köyleri

DÜNYANIN EN ESKİ KÖYLERİ

Tebai – Yunanistan

4
Dünyanın en eski köyleri

Varanasi – Hindistan

5
Dünyanın en eski köyleri

Lizbon – Portekiz

6
Dünyanın en eski köyleri

Luoyang – Çin

7
Dünyanın en eski köyleri

Belh – Afganistan

8
Dünyanın en eski köyleri

Sur – Lübnan

9
Dünyanın en eski köyleri

Sayda – Lübnan

10
Dünyanın en eski köyleri

Kudüs – Filistin

11
Dünyanın en eski köyleri

Beyrut – Lübnan

12
Dünyanın en eski köyleri

Larnaka – Kıbrıs

13
Dünyanın en eski köyleri

Gaziantep – Türkiye

14
Dünyanın en eski köyleri

Erbil – Irak

15
Dünyanın en eski köyleri

Cadiz – İspanya

16
Dünyanın en eski köyleri

Filibe – Bulgaristan

17
Dünyanın en eski köyleri

Feyyum – Mısır

18
Dünyanın en eski köyleri

Halep – Suriye

19
Dünyanın en eski köyleri

Susa – İran

20
Dünyanın en eski köyleri

Şam – Suriye

21
Dünyanın en eski köyleri

Çatalhöyük – Türkiye

22
Dünyanın en eski köyleri

Biblos – Lübnan

23
Dünyanın en eski köyleri

Atina – Yunanistan

24
Dünyanın en eski köyleri

Kerkük – Irak

25
Dünyanın en eski köyleri

Eriha – Filistin

26
Dünyanın en eski köyleri

Çolula – Meksika

