Dünyanın en eski köyleri belli oldu! Mutfağıyla ünlü şehrimiz meğer tarihte de dünya sıralamasındaymış

Tarih boyunca pek çok medeniyet dünya üzerinden gelip geçti. Kimileri tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolup giderken kimileri ise günümüze kadar cazibe merkezi olmaya devam etti. Yapılan son çalışmalar ise dünyanın en eski köylerini ortaya çıkardı. Listede iki Türk kenti de yer alırken özellikle mutfağıyla ünlü olan şehrimizin dünyanın en eski köyleri arasında olması şaşkınlığa neden oldu. İşte listenin detayları…