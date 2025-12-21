Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman? MGM duyurdu bu hafta Ankara'ya kar geliyor

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye genelinde kar yağışları da artmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 22-26 Aralık 2025 tarihleri arasındaki hava durumu tahmin rapru paylaşıldı. Raporda yer alan bilgilere göre bu hafta Ankara'ya kar yağacak. Karla karışık yağmur şeklinde devam edecek olan kar yağışı sadece 1 gün sürecek.

MGM tarafından açıklanan bilgilerin ardından vatandaşlar tarafından Ankara'da kar yağacak mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre 23 Aralık 2025 Salı günü Ankara'da kar yağışı gerçekleşecek. Karla karışık yağmur şeklinde olacak olan kar yağışı 24 Aralık 2025 Çarşamba gününe kadar devam edecek. gün içerisinde hava sıcaklıkalrının 3 ila 5 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

ANKARA'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ankara'da 23 Aralık 2025 Salı günü karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Ankara'da şiddetli kar yağışlarının ise 2025 Aralık ayının son günlerinde yaşanacağı tahmin ediliyor. Türkiye genelinde 2025 Aralık ayının son günlerinde ve 2026 Ocak ayının ilk günlerinde birçok ilde kar yağışı gerçekleşecek. İç Anadolu Bölgesi'nin neredeyse tamamında kar yağışının yaşanacağı tahmin ediliyor.

BU HAFTA ANKARA'DA KAR BEKLENİYOR MU?

Bu hafta Ankara'da 23 Aralık 2025 Salı günü MGM tarafından yayımlanan rapora göre karla karşık yağmur yağacak. Bir gün boyunca etkisini sürdürecek olan karla karışık yağmur 24 Aralık 2025 Çarşamba günü etkisini kaybederek yerini bulutlu havaya bırakacak.

YILBAŞINDA ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI 1 OCAK?

Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan tahminlere göre İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında yılbaşında kar yağışı gerçekleşecek. Ankara'da da 1 Ocak 2026 tarihinde kar yağışının görülmesi bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU 22-26 ARALIK

MGM tarafından Ankara için paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu şöyle: