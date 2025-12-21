Semih Kılıçsoy'dan ilk gol: Cagliari son dakikalarda puanlar kaybetti!

Cagliari ve Pisa, İtalya Serie A'da kritik bir maça çıktı ve 2-2 berabere kaldı. Konuk takım maçın 45. dakikasında Tramoni'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibinde ise Folorunsho 59. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi. Ardından ise Semih Kılıçsoy, 71. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti ve 82. dakikada da oyundan çıktı.

CAGLIARI'YE SON DAKİKALARDA BÜYÜK SÜRPRİZ

Semih Kılıçsoy'un oyundan çıkmasıyla defansif bir yapıya dönen ve skoru koruması beklenen Cagliari, Pisalı Moreo'nun 89. dakikada attığı gole engel olamadı ve son dakikalarda 2 puan kaybetti. Ayrıca konuk takımda, Türk futbolcu İsak Vural 73. dakikada Höjholt'un yerine oyuna dahil oldu. En nihayetinde ise ekipler birer puanı hanesine yazdırırken; Cagliari 15, Pisa 11 puana yükseldi.