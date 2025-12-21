Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Semih Kılıçsoy'dan ilk gol: Cagliari son dakikalarda puanlar kaybetti!

Serie A'nın 16. hafta mücadelesinde Cagliari ile Pisa karşılaştı. Kariyerini İtalya'da sürdüren Semih Kılıçsoy'un ilk kez gol attığı mücadele, son dakikalardaki büyük sürprizle beraberlikle sonuçlandı.

Semih Kılıçsoy'dan ilk gol: Cagliari son dakikalarda puanlar kaybetti!
ve , 'da kritik bir maça çıktı ve 2-2 berabere kaldı. Konuk takım maçın 45. dakikasında Tramoni'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibinde ise Folorunsho 59. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi. Ardından ise , 71. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti ve 82. dakikada da oyundan çıktı.

https://x.com/CagliariCalcio/status/2002687530580463703?s=20

CAGLIARI'YE SON DAKİKALARDA BÜYÜK SÜRPRİZ

Semih Kılıçsoy'un oyundan çıkmasıyla defansif bir yapıya dönen ve skoru koruması beklenen Cagliari, Pisalı Moreo'nun 89. dakikada attığı gole engel olamadı ve son dakikalarda 2 puan kaybetti. Ayrıca konuk takımda, Türk futbolcu İsak Vural 73. dakikada Höjholt'un yerine oyuna dahil oldu. En nihayetinde ise ekipler birer puanı hanesine yazdırırken; Cagliari 15, Pisa 11 puana yükseldi.

Semih Kılıçsoy'dan ilk gol: Cagliari son dakikalarda puanlar kaybetti!

Sıkça Sorulan Sorular

SEMİH KILIÇSOY'UN BONSERVİSİ NE KADAR?
Cagliari; Beşiktaş'tan kiraladığı genç hücumcuyu almak istemesi halinde, 12 milyon Euro bonservis ödeyecek.
