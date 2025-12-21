GTA 6 benzeri oyun Samson fiyatı nedir ne zaman çıkacak?

GTA 6 oynamak isteyen oyuncuları coşturabilecek bir oyun satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Hem oynanışı hem de senaryosuyla dikkatleri üzerinde toplayan Samson isimli oyunun satış fiyatı ortaya çıktı.

Yarı açık dünyaya sahip olan aksiyon macera oyunu Samson'da tıpkı GTA serisinde olduğu gibi ister şehirde serbestçe gezebileceğiz ister görevleri yerine getirmeye çalışacağız.

Farklı araçların ağırlık, hız ve çarpışma hissi birbirinden değişik olacak. İnsanlar hareketlerimize göre tepki verecek.

SAMSON'IN FİYATI NE KADAR OLACAK?

GTA benzeri oyunlar arasına katılmaya hazırlanan Samson, 24.99 dolar (1.068 TL) bedelle Steam ve Epic Games mağazaları üzerinden satışa sunulacak.

Oyunu şu anda bu iki mağaza üzerinden istek listenize ekleyebilirsiniz.

Bunun için Steam veya Epic Games hesabınıza giriş yapıp oyunun sayfasından "İstek listesine ekle" seçeneğine tıklamanız yeterli.

Samson'ın Minimum Sistem Gereksinimleri