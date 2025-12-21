Menü Kapat
11°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

GTA 6 benzeri oyun Samson fiyatı nedir ne zaman çıkacak?

GTA 6'ya rakip olmaya hazırlanan Samson ile ilgili heyecan uyandıran bir gelişme yaşandı. Oyunun ücreti ortaya çıktı.

GTA 6 benzeri oyun Samson fiyatı nedir ne zaman çıkacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 17:22

GTA 6 oynamak isteyen oyuncuları coşturabilecek bir oyun satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Hem oynanışı hem de senaryosuyla dikkatleri üzerinde toplayan Samson isimli oyunun satış fiyatı ortaya çıktı.

Yarı açık dünyaya sahip olan aksiyon macera oyunu Samson'da tıpkı GTA serisinde olduğu gibi ister şehirde serbestçe gezebileceğiz ister görevleri yerine getirmeye çalışacağız.

Farklı araçların ağırlık, hız ve çarpışma hissi birbirinden değişik olacak. İnsanlar hareketlerimize göre tepki verecek.

GTA 6 benzeri oyun Samson fiyatı nedir ne zaman çıkacak?

SAMSON'IN FİYATI NE KADAR OLACAK?

GTA benzeri oyunlar arasına katılmaya hazırlanan Samson, 24.99 dolar (1.068 TL) bedelle ve mağazaları üzerinden satışa sunulacak.

Oyunu şu anda bu iki mağaza üzerinden istek listenize ekleyebilirsiniz.

Bunun için Steam veya Epic Games hesabınıza giriş yapıp oyunun sayfasından "İstek listesine ekle" seçeneğine tıklamanız yeterli.

GTA 6 benzeri oyun Samson fiyatı nedir ne zaman çıkacak?

Samson'ın Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 11
  • İşlemci: 6 çekirdekli
  • RAM: 16 GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA 20 serisi veya AMD 60 serisi
  • Depolama: 15 GB boş alan
