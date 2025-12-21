Üç aylar orucu ne zaman tutulur hangi günler?

Üç aylar başlangıç tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Üç aylar orucunun ne zaman başlayacağı da bu önemli ibadeti yerine getirmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor.

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak olunduğu üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmenin tavsiye edildiği belirtiliyor.

Resulullah efendimiz, Receb ayına büyük önem verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır" diye dua ederdi.

Receb ayının faziletine ilişkin birkaç hadis-i şerif:

(Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir.) [İbni Cerîr]

(Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.) [Taberani]

(Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.) [Ebu Davud]

(Recep ayında dokuz gün oruç tutanın günahları sevaba çevrilir.) [Gunye]

Detaylı bilgi için: https://dinimizislam.com/detay.asp?Aid=2019