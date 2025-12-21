Menü Kapat
Aktüel
 Erdem Avsar

Üç aylar orucu ne zaman tutulur hangi günler?

2025-2026 üç ayların başlangıcı olan Recep ayı girdi. Üç Aylar orucu ile ilgili ayrıntılar da merak ediliyor. Üç aylar orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? Üç aylar orucu ne zaman sorusu 2025 yılının sona ermesine sayılı günler kala merak ediliyor.

Üç aylar orucu ne zaman tutulur hangi günler?
21.12.2025
21.12.2025
saat ikonu 16:53

başlangıç tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Üç aylar orucunun ne zaman başlayacağı da bu önemli ibadeti yerine getirmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor.

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak olunduğu üç aylarda, tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmenin tavsiye edildiği belirtiliyor.

Üç aylar orucu ne zaman tutulur hangi günler?

Resulullah efendimiz, Receb ayına büyük önem verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır" diye ederdi.

Receb ayının faziletine ilişkin birkaç hadis-i şerif:

(Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir.) [İbni Cerîr]

(Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.) [Taberani]

(Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.) [Ebu Davud]

(Recep ayında dokuz gün oruç tutanın günahları sevaba çevrilir.) [Gunye]

Detaylı bilgi için: https://dinimizislam.com/detay.asp?Aid=2019

