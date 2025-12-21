Eskişehir su kesintisi son dakika! 21 Aralık ESKİ su kesintisi hakkında açıklama yaptı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde D4 deposunu besleyen ana hatta arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle birçok ilçeye su verilemedi.

ESKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 20 Aralık 2025 Cumartesi günü arıza giderildi. Ancak hava basıncı nedeniyle düzenli su akışı hala bazı bölgelerde sağlanamadı. ESKİ tarafından konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Vatandaşlar tarafından Eskişehir su kesintisi son dakika saat kaçta biteceği merak ediliyor.

ESKİŞEHİR SU KESİNTİSİ SON DAKİKA 21 ARALIK

ESKİ'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden bugün saat 12.00 sıralarında yapılan açıklamaya Batıkent ve Çamlıca Mahalleleri'nde su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Ekiplerin sahada gerekli kontrolleri yaparak hava basıncı oluşan noktaları tespit etmekte ve suyun kademe olarak hatta ilerlemesine yönelik çalışmaları sürüyor. Basıncın düzene girerek suyun tam kapasite ulaşmasının yaklaşık olarak 3-4 saat süreceği belirtildi.

Konuyla ilgili ESKİ tarafından yapılan son açıklamanın tamamı şöyle:

"20 Aralık Cumartesi gecesi tamamlanan acil müdahale ve onarım çalışmalarının ardından, boşalan ana depo ve şebeke hatlarımıza gece saatlerinde yeniden su verilmiştir.

Uzun süre boş kalan depo ve şebeke hatlarına su verilmesinin ardından kapalı sistemde oluşan hava basıncı nedeniyle düzenli su akışının sağlanması zaman almaktadır. Özellikle sorun yaşanan Batıkent ve Çamlıca Mahallelerimizde ekiplerimiz sahada gerekli kontrolleri yaparak hava basıncı oluşan noktaları tespit etmekte ve suyun kademe kademe hatta ilerlemesini sağlamaktadır. Basıncın düzene girerek vatandaşlarımıza suyun tam kapasite ile ulaşması yaklaşık 3-4 saatlik bir süre içinde gerçekleşecektir.

Alo 185 çağrı merkezimiz 7/24 hizmet vermekte olup, gelen yoğun talep nedeniyle hatlarımıza erişimde zaman zaman teknik aksamalar yaşanabilmektedir.

Vatandaşlarımıza önemle duyurulur."