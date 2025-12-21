Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Eskişehir su kesintisi son dakika! 21 Aralık ESKİ su kesintisi hakkında açıklama yaptı

Eskişehir'de 19 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde içme suyu arıtmr tesisinde D4 deposunu besleyen ana hatta arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle birçok ilçede su kesintisi meydana geldi. Arıza 20 Aralık 2025 Cumartesi günü ise giderildi. Arızanın giderilmesinin ardından hala bazı bölgelerde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından Eskişehir su kesintisi son dakika bilgileri merka ediliyor. 21 Aralık Pazar ESKİ su kesintisi hakkında açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eskişehir su kesintisi son dakika! 21 Aralık ESKİ su kesintisi hakkında açıklama yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 16:27

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde D4 deposunu besleyen ana hatta arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle birçok ilçeye su verilemedi.

ESKİ tarafından yapılan açıklamaya göre 20 Aralık 2025 Cumartesi günü arıza giderildi. Ancak hava basıncı nedeniyle düzenli su akışı hala bazı bölgelerde sağlanamadı. ESKİ tarafından konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Vatandaşlar tarafından Eskişehir son dakika saat kaçta biteceği merak ediliyor.

Eskişehir su kesintisi son dakika! 21 Aralık ESKİ su kesintisi hakkında açıklama yaptı

ESKİŞEHİR SU KESİNTİSİ SON DAKİKA 21 ARALIK

ESKİ'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden bugün saat 12.00 sıralarında yapılan açıklamaya Batıkent ve Çamlıca Mahalleleri'nde su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Ekiplerin sahada gerekli kontrolleri yaparak hava basıncı oluşan noktaları tespit etmekte ve suyun kademe olarak hatta ilerlemesine yönelik çalışmaları sürüyor. Basıncın düzene girerek suyun tam kapasite ulaşmasının yaklaşık olarak 3-4 saat süreceği belirtildi.

Eskişehir su kesintisi son dakika! 21 Aralık ESKİ su kesintisi hakkında açıklama yaptı

Konuyla ilgili ESKİ tarafından yapılan son açıklamanın tamamı şöyle:

"20 Aralık Cumartesi gecesi tamamlanan acil müdahale ve onarım çalışmalarının ardından, boşalan ana depo ve şebeke hatlarımıza gece saatlerinde yeniden su verilmiştir.

Uzun süre boş kalan depo ve şebeke hatlarına su verilmesinin ardından kapalı sistemde oluşan hava basıncı nedeniyle düzenli su akışının sağlanması zaman almaktadır. Özellikle sorun yaşanan Batıkent ve Çamlıca Mahallelerimizde ekiplerimiz sahada gerekli kontrolleri yaparak hava basıncı oluşan noktaları tespit etmekte ve suyun kademe kademe hatta ilerlemesini sağlamaktadır. Basıncın düzene girerek vatandaşlarımıza suyun tam kapasite ile ulaşması yaklaşık 3-4 saatlik bir süre içinde gerçekleşecektir.

Alo 185 çağrı merkezimiz 7/24 hizmet vermekte olup, gelen yoğun talep nedeniyle hatlarımıza erişimde zaman zaman teknik aksamalar yaşanabilmektedir.

Vatandaşlarımıza önemle duyurulur."

ETİKETLER
#eskişehir
#su kesintisi
#teknik arıza
#aşkın gücü
#Batıkent
#Camlıca
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.