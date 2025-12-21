Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'dan skandal öneri: Filistinli esirler timsahlarla çevrili bir tesiste tutulsun

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD'deki 'Timsah Alcatrazı' örneğini baz aldı ve Filistinli esirler için "timsahlarla çevrili bir tesis" kurulmasını önerdi

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'dan skandal öneri: Filistinli esirler timsahlarla çevrili bir tesiste tutulsun
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 15:30

ABD Başkanı Donald Trump'ın yılanlarla, timsahlarla çevrili bir göçmen gözaltı hamlesini örnek alan 'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den skandal bir öneri geldi.

İsrail'de yayın yapan "Kanal 13" televizyonunun haberinde, "İsrail cezaevleri yetkilileri, Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'ın sunduğu sıra dışı bir teklifi inceliyor. Buna göre güvenlik mahkumları için timsahlarla çevrili bir tesis kurulacak ve böylece kaçma girişimleri engellenecek." ifadesine yer verildi.

İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'dan skandal öneri: Filistinli esirler timsahlarla çevrili bir tesiste tutulsun

İSRAİL'İN İŞGALİ ALTINDAKİ TOPRAKLARDA TİMSAH ÇİFTLİĞİ

Ben-Gvir'in bu öneriyi geçen hafta İsrail Servisi Müdürü Kobi Yaakobi ile yaptığı durum değerlendirme toplantısında sunduğu aktarıldı. Haberde, önerilen yerin, İsrail'in kuzeyindeki Hamat Gader bölgesine yakın olduğu kaydedildi.

İsrail işgali altındaki Suriye'nin Golan Tepeleri ile Ürdün sınırına yakın bir konumda bulunan bu bölgede, timsah çiftliği ve bir hayvanat bahçesi yer alıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'dan skandal öneri: Filistinli esirler timsahlarla çevrili bir tesiste tutulsun

FİLİSTİNLİLER HAPİSHANEDE ÖLÜYOR!

Ben-Gvir daha önce de Filistinli tutuklulara idam cezası getirilmesini önermişti. İsrail Meclisinde ilk oylamadan geçen yasa tasarısının ikinci ve üçüncü oturumlarının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

İsrail'in "Walla" haber sitesinde aralık ayının ilk haftasında yayınlanan haberde, kolluk kuvvetleri ve hapishanelerden sorumlu isim olan Ben-Gvir'in göreve başladığı 2022 yılı sonundan bu yana, cezaevlerinde 110 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Filistinli esirlerle ilgilenen kurumlar da İsrail hapishanelerinde halihazırda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 9 bin 300 Filistinlinin bulunduğunu açıklamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'den 'Gün Doğumu Projesi': Gazze lüks tatil köyleriyle donatılmış 'akıllı şehre' dönüştürülecek
İsrail, Suriye'ye baskın düzenledi! Köy yoluna kontrol noktası kurdu
ETİKETLER
#İsrail
#cezaevi
#filistin
#İnsan Hakları
#Itamar Ben-gvir
#Timsahlar
#Çevresel Sorunlar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.