TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Şehir merkezinde gezdirilen gondolu gören bir daha bakıyor! "Benimle çıkar mısın?"

Kayseri'de sokaklarda gezidirilen ‘Benimle Çıkar mısın?’ yazlı gondol, görenlerin dikkatini çekti. Yapılan bu reklam çalışmasıyla turizmin lokomotifi olan Erciyes’i, yerli yabancı daha fazla kişiye ulaşmak hedefleniyor.

Şehir merkezinde gezdirilen gondolu gören bir daha bakıyor!
IHA
21.12.2025
14:57
21.12.2025
14:57

Kayseri Büyükşehir Belediyesi turizmdeki amiral gemisi Erciyes ile kayak merkezini tanıtmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şehir merkezinde gezdirilen gondolu gören bir daha bakıyor! "Benimle çıkar mısın?"

BİRÇOK SOKAKTA SERGİLENDİ

Erciyes A.Ş. tarafından dikkat çekici tasarımıyla oluşturulan gondolu, şehir merkezindeki işlek ve önemli noktalar başta olmak üzere birçok sokakta sergilendi. Büyükşehir Belediyesi, bu farklı uygulama ile kış turizmine katkı sağlamayı hedefliyor.

Şehir merkezinde gezdirilen gondolu gören bir daha bakıyor! "Benimle çıkar mısın?"

“BENİMLE ÇIKAR MISIN?

Üzerinde kalp simgesi ve Erciyes yazısının yanı sıra “Benimle Çıkar mısın?” ifadesinin yer aldığı görsel tasarımlarıyla ilgi uyandıran gondol, Kayseri merkezindeki pek çok noktaya uğrayacak.

ETİKETLER
#Erciyes Kayak Merkezi
#Kayseri Turizm
#Erciyes A.ş.
#Kış Turizmi
#Gondol
#Yaşam
