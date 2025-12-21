Şehir merkezinde gezdirilen gondolu gören bir daha bakıyor! "Benimle çıkar mısın?"

Kategoriler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi turizmdeki amiral gemisi Erciyes ile kayak merkezini tanıtmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Erciyes A.Ş. tarafından dikkat çekici tasarımıyla oluşturulan gondolu, şehir merkezindeki işlek ve önemli noktalar başta olmak üzere birçok sokakta sergilendi. Büyükşehir Belediyesi, bu farklı uygulama ile kış turizmine katkı sağlamayı hedefliyor.
Üzerinde kalp simgesi ve Erciyes yazısının yanı sıra “Benimle Çıkar mısın?” ifadesinin yer aldığı görsel tasarımlarıyla ilgi uyandıran gondol, Kayseri merkezindeki pek çok noktaya uğrayacak.