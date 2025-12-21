AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı! Tarih verildi: Aralıklarla etkisini gösterecek

Kategoriler
Türkiye kara kış olarak bilinen zemheri soğuklarının etkisi altına giriyor. Son hava durumu raporlarına göre; 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük zemberi soğukları yaşanacak. Peki yaklaşık 16 milyon vatandaşın yaşadığı İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak? İşte detaylar...
AKOM'un yayımladığı 1 haftalık hava durumu raporuna göre; İstanbul'da bu hafta için aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
AKOM açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca sıcaklıkların 11-14 °C aralığında, mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmeye devam edeceği; aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."
https://x.com/ibbAkom/status/2002621921092047142
Öte yandan hava sıcaklıklarının hissedilir derece düşmesiyle birlikte megakentte yaşayan vatandaşlar "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabını aramaya başladı. HavaForum'un yaptığı değerlendirmeye göre, İstanbul'a yılbaşında kar yağacak. 10 yıl aradan sonra İstanbul'da yılbaşı günü sağanak kar yağışı bekleniyor.