Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınması hakkında Ali Koç'tan ilk açıklama!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında eski Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan yorum geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınması hakkında Ali Koç'tan ilk açıklama!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.12.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
21.12.2025
saat ikonu 12:49

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kapsamında, "uyuşturucu madde kullanımına imkan sağlamak" ve "uyuşturucu madde temin etmek" suçlarıyla hakkında soruşturma başlatılan Spor Kulübü Başkanı Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındıktan sonra şartıyla serbest bırakıldı.

Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınması hakkında Ali Koç'tan ilk açıklama!

'HER DAİM FENERBAHÇE VE SARAN'IN YANINDAYIZ'

Yurt dışı çıkış yasağı verilen Saran hakkında Fenerbahçe eski başkanı açıklamada bulundu. Spor muhabiri Sercan Hamzaoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre, bir etkinlikte Koç'un 'Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. Fenerbahçe'nin yanındayız. Başkaları gibi Fenerbahçe kötü gittiği zaman kebapçılara gidip videolar atmayacağız. Her daim Fenerbahçe'nin ve Sadettin Saran'ın yanındayız' dediğini paylaştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Sadettin Saran'ın bekçisi gözaltında
Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci ile mesajlarındaki sözler dikkat çekti
ETİKETLER
#ali koç
#sadettin saran
#uyuşturucu operasyonu
#Fenerbahçe
#Adli Kontrol
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.