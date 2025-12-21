Gümüş 2026'da altınla yarışacak mı? Yapay zekadan yatırımcıyı şaşırtan tahmin

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları rekor üzerine rekor tazelerken, "altının yaramaz kardeşi" gümüşün 91 TL bandındaki güçlü duruşu yatırımcıları heyecanlandırıyor. Endüstriyel talep artışı, yeşil enerji dönüşümü ve küresel rezerv verilerini işleyen yapay zeka algoritmaları, 2026 yılı için gümüşte beklenmedik bir yükseliş senaryosunu ortaya koydu. Yapay zekaya göre gümüş, 2026'da sadece bir takı değil, sanayinin kara elması olarak "güvenli liman" algısını tamamen değiştirebilir.
Yatırım dünyasında gözler hep "kral" olan altına çevrilse de, portföylerin gizli kahramanı gümüş, potansiyeliyle her zaman merak konusu olmuştur. Altına göre daha volatil (dalgalı) bir yapıya sahip olan gümüş, 2025 yılında %125'i aşan getiri performansıyla altını bile geride bıraktı. Bugün itibarıyla gram gümüş serbest piyasada 91.30 TL seviyelerinden alıcı bulurken, ons gümüş 66.45 dolar ile tüm zamanların zirvesine yakın seyrediyor. Ancak teknoloji ve sanayi dünyasındaki gelişmeler, gümüşün 2026 hikayesini kökten değiştirebilir. Yapay zeka destekli piyasa analizleri, gümüşün önümüzdeki yıl "üç haneli rakamları" görecek ilk emtia olacağını işaret ediyor.
Gümüşü altından ayıran en temel özellik, sanayideki kullanım alanının genişliğidir. Altın daha çok birikim ve mücevher aracı iken, gümüş bir sanayi metalidir. Yapay zeka, 2026 tahminlerini oluştururken özellikle "Yeşil Enerji" dönüşümünü merkeze aldı. Güneş panelleri (fotovoltaik hücreler), elektrikli araç bataryaları, çipler ve 5G teknolojisi altyapısında gümüş, mükemmel iletkenliği nedeniyle vazgeçilmez bir hammaddedir.
Dünya genelinde karbon ayak izini azaltma hedefleri doğrultusunda güneş enerjisi santrallerine yapılan yatırımların 2026'da %30 artması bekleniyor. Yeni nesil güneş panelleri, eskilerine göre daha fazla gümüş kullanıyor. Bu durum, fiziki gümüş talebinde devasa bir açık oluşturabilir. Yapay zeka, madenlerden çıkarılan gümüş arzının, sanayinin bu açlığını doyurmaya yetmeyeceğini ve bu "arz şoku"nun fiyatları yukarı iteceğini öngörüyor. Londra Metal Borsası'ndaki (LME) gümüş stokları eridikçe, fiyatın baskılanması imkansız hale gelecek.
Peki, bu endüstriyel veriler fiyatlara nasıl yansıyacak? Yapay zeka, 2026 yılı için ons gümüş fiyatında cesur bir tahminde bulunuyor. Şu an 66-67 dolar seviyelerinde olan ons gümüşün, 2026'nın ikinci yarısında 85 - 90 dolar bandını test edebileceği hesaplanıyor. Bazı iyimser senaryolarda bu rakamın 100 doları zorlayabileceği bile konuşuluyor.
Ancak Türkiye'deki yatırımcıyı asıl ilgilendiren kısım "Gram Gümüş" tarafı. Dolar kurundaki (USD/TRY: 42.73 TL) olası yükselişle birleştiğinde, yapay zeka gram gümüş için çok daha agresif bir tablo çiziyor. Algoritmalar, 2026 yılında gram gümüşün bugünkü 91 TL seviyelerinden, 135 TL ile 150 TL aralığına yükselebileceğini belirtiyor. Hatta gümüşün spekülatif ataklara açık olması nedeniyle, anlık olarak bu seviyelerin de üzerine çıkabileceği senaryolar arasında yer alıyor. Eğer bu tahmin tutarsa, gümüş oransal olarak altından daha fazla kazandıracak demektir.
Elbette gümüşün doğası gereği riskleri de var. Sanayi odaklı bir maden olduğu için, küresel bir ekonomik durgunluk (resesyon) durumunda fabrikaların üretimi yavaşlarsa gümüşe olan talep düşebilir ve fiyatlar sert bir düzeltme yaşayabilir. Yapay zeka, "Kötümser Senaryo"da (küresel üretim krizleri) gümüşün 75-80 TL bandına geri çekilebileceğini de not ediyor.
Ancak genel tablo, dünyanın elektrifikasyon sürecinin hızlanacağını ve gümüşe olan ihtiyacın mecburi olarak artacağını gösteriyor. Altın "güvenli liman" olarak servetinizi korurken, gümüş "büyüme odaklı" bir yatırım aracı olarak 2026 portföylerinde parlayan yıldız olabilir. Gümüşe yatırım yapmak, bankaların yatırım hesaplarından veya fiziki olarak külçe şeklinde kolaylıkla yapılabiliyor. 90 TL seviyeleri, gümüş trenine binmek isteyenler için belki de son istasyon olabilir.
Yatırımcıların yakından takip ettiği "Altın/Gümüş Rasyosu" (Bir ons altın ile kaç ons gümüş alınabildiği), gümüşün ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu gösteren en iyi indikatördür. Şu an ons altın 4.333 dolar, ons gümüş 66.45 dolar seviyesinde. Yani rasyo yaklaşık 65 seviyelerinde. Tarihsel ortalamalarda bu oran kriz zamanlarında açılsa da, sanayi talebi arttığında düşme eğilimindedir.
Yapay zeka algoritmaları, bu rasyonun 2026 yılında 50-55 bandına kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Yani gümüşün altından çok daha hızlı değer kazanarak aradaki makası kapatacağı tahmin ediliyor. Rasyonun düşmesi demek, gümüş yatırımcısının altına göre %20 daha fazla kar etmesi demektir. Bu durum, sepetinde hiç gümüş olmayan yatırımcılar için bir çeşitlendirme fırsatı olarak okunabilir.