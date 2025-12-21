Gümüş 2026'da altınla yarışacak mı? Yapay zekadan yatırımcıyı şaşırtan tahmin

GÜMÜŞÜN GİZLİ GÜCÜ

Gümüşü altından ayıran en temel özellik, sanayideki kullanım alanının genişliğidir. Altın daha çok birikim ve mücevher aracı iken, gümüş bir sanayi metalidir. Yapay zeka, 2026 tahminlerini oluştururken özellikle "Yeşil Enerji" dönüşümünü merkeze aldı. Güneş panelleri (fotovoltaik hücreler), elektrikli araç bataryaları, çipler ve 5G teknolojisi altyapısında gümüş, mükemmel iletkenliği nedeniyle vazgeçilmez bir hammaddedir.

Dünya genelinde karbon ayak izini azaltma hedefleri doğrultusunda güneş enerjisi santrallerine yapılan yatırımların 2026'da %30 artması bekleniyor. Yeni nesil güneş panelleri, eskilerine göre daha fazla gümüş kullanıyor. Bu durum, fiziki gümüş talebinde devasa bir açık oluşturabilir. Yapay zeka, madenlerden çıkarılan gümüş arzının, sanayinin bu açlığını doyurmaya yetmeyeceğini ve bu "arz şoku"nun fiyatları yukarı iteceğini öngörüyor. Londra Metal Borsası'ndaki (LME) gümüş stokları eridikçe, fiyatın baskılanması imkansız hale gelecek.