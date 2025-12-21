Menü Kapat
Benim Sayfam
Apple geri dönüş kapısını kapattı: iOS 26.1'e dönüş artık mümkün değil

Aralık 21, 2025 11:54
Apple geri dönüş kapısını kapattı: iOS 26.1'e dönüş artık mümkün değil

iOS 26.2'yi yükleyen iPhone kullanıcıları için geri dönüş yolu kapandı. Apple, iOS 26.1 sürümünün imzalarını durdurdu; eski sürüme dönmek isteyenler için artık çok geç.

Apple geri dönüş kapısını kapattı: iOS 26.1'e dönüş artık mümkün değil

Geçtiğimiz hafta iPhone'lar için iOS 26.2 güncellemesini yayınlayan Apple, bu sürüme geçen kullanıcıları yakından ilgilendiren bir adım attı. Şirket, iOS 26.1'in imzalarını durdurdu. Yani cihazını güncelledikten sonra "keşke geri dönseydim" diyenler için kapı kapanmış durumda.

Apple geri dönüş kapısını kapattı: iOS 26.1'e dönüş artık mümkün değil

GERİ DÖNÜŞ YOLU KAPANDI

Apple'ın uyguladığı imzalama sistemi, kullanıcıların yalnızca şirketin onayladığı iOS sürümlerini yüklemesine izin veriyor. iOS 26.1 için bu onay sona erdi. Bu da iPhone sahiplerinin artık macOS'te Finder, Windows'ta ise Apple Aygıtları uygulaması üzerinden bu sürüme geri dönemeyeceği anlamına geliyor. Şu anda Apple tarafından imzalanan en güncel sürüm iOS 26.2.

Apple geri dönüş kapısını kapattı: iOS 26.1'e dönüş artık mümkün değil

Öte yandan iOS 26.3'ün ilk beta sürümü, geliştiriciler ve halka açık beta programına katılan kullanıcılar için indirilebilir durumda.

Apple geri dönüş kapısını kapattı: iOS 26.1'e dönüş artık mümkün değil

IOS 26.2 NELER GETİRİYOR?

iOS 26.2, sadece küçük dokunuşlarla gelmedi. Anımsatıcılar için alarm özelliği, kilit ekranındaki saatin saydamlığını ayarlama seçeneği, AirDrop kodları gibi yeniliklerin yanı sıra önemli güvenlik açıkları da bu sürümle kapatıldı.

Apple, genelde yeni sürümü yeterince kararlı bulduktan ve önceki sürümlerdeki ciddi açıkları giderdikten sonra eski iOS versiyonlarını imzalamayı bırakıyor. iOS 26.2 ile birlikte iki kritik "sıfır gün" güvenlik açığının kapatılması da bu kararın arkasındaki en önemli nedenlerden biri olarak öne çıkıyor.

