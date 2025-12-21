Apple geri dönüş kapısını kapattı: iOS 26.1’e dönüş artık mümkün değil

IOS 26.2 NELER GETİRİYOR?

iOS 26.2, sadece küçük dokunuşlarla gelmedi. Anımsatıcılar için alarm özelliği, kilit ekranındaki saatin saydamlığını ayarlama seçeneği, AirDrop kodları gibi yeniliklerin yanı sıra önemli güvenlik açıkları da bu sürümle kapatıldı.

Apple, genelde yeni sürümü yeterince kararlı bulduktan ve önceki sürümlerdeki ciddi açıkları giderdikten sonra eski iOS versiyonlarını imzalamayı bırakıyor. iOS 26.2 ile birlikte iki kritik “sıfır gün” güvenlik açığının kapatılması da bu kararın arkasındaki en önemli nedenlerden biri olarak öne çıkıyor.