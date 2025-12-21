Halil Akbunar'dan sürpriz imza: Transfer resmen duyuruldu!

Kategoriler
Halil Akbunar, Trendyol Süper Lig'deki kariyerini şu an için sonlandırdı ve 2. Lig'e geçiş yaptı. Esasen ise deneyimli hücumcu, Bursaspor'un şampiyonluk mücadelesinde katkı sağlamaya çalışacak.
Bursaspor, "Ailemize Hoş Geldin Halil Akbunar!" dedi ve transfer videosunu paylaştı.
https://x.com/BursasporSk/status/2002729781029441713?s=20
Eyüpspor'da toplam 65 maça çıkan Halil Akbunar; 6 gol ve 6 asistlik katkı sağlamış, beklentilerden uzak performanslar göstermişti.