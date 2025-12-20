Menü Kapat
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray Kocaelisporlu orta saha için resmen devrede!

Galatasaray'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Kocaelisporlu Habib Keita'yı gözeten Galatasaray, Africafoot’un haberine göre Habib Keita'nın menajeriyle görüşmelere başladı.

Galatasaray Kocaelisporlu orta saha için resmen devrede!
20.12.2025
20.12.2025
18:09

Galatasaray'ın transferdeki yeni hedefi, Selçuk İnan'ın öğrencisi Habib Keita oldu. Esasen ise Kocaelispor'da kiralık olarak oynayan 23 yaşındaki orta saha, Körfez ekibindeki performansıyla daha şimdiden Galatasaray'ın dikkatini çekti.

Galatasaray Kocaelisporlu orta saha için resmen devrede!

GALATASARAY HABIB KEITA TRANSFERİ İÇİN DEVREDE

Kış transfer döneminde kadro derinliğini artırmak isteyen Galatasaray, Habib Keita ile anlaştıktan sonra oyuncunun bonservisinin bulunduğu Clermont ile pazarlıklara başlayacak. En nihayetinde ise kulüplerin görüşmeleri sonrasında, Habib Keita'nın Kocaelispor'dan ayrılması ve ligin kalanında Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

Galatasaray Kocaelisporlu orta saha için resmen devrede!

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ HABIB KEITA'NIN PERFORMANSI

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Malili orta saha Habib Keita, Kocaelispor ile 13 maça çıkmış ve 1 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA UZUN VADELİ PLAN NEDİR?
Sarı kırmızılılar, yıldız isimler haricinde de hamleler yapmak ve kadro genişliği konusunda sıkıntı yaşamamak istiyor.
#Spor
#Spor
