Galatasaray Kocaelisporlu orta saha için resmen devrede!

Galatasaray'ın transferdeki yeni hedefi, Selçuk İnan'ın öğrencisi Habib Keita oldu. Esasen ise Kocaelispor'da kiralık olarak oynayan 23 yaşındaki orta saha, Körfez ekibindeki performansıyla daha şimdiden Galatasaray'ın dikkatini çekti.

GALATASARAY HABIB KEITA TRANSFERİ İÇİN DEVREDE

Kış transfer döneminde kadro derinliğini artırmak isteyen Galatasaray, Habib Keita ile anlaştıktan sonra oyuncunun bonservisinin bulunduğu Clermont ile pazarlıklara başlayacak. En nihayetinde ise kulüplerin görüşmeleri sonrasında, Habib Keita'nın Kocaelispor'dan ayrılması ve ligin kalanında Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ HABIB KEITA'NIN PERFORMANSI

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Malili orta saha Habib Keita, Kocaelispor ile 13 maça çıkmış ve 1 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.