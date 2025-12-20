Menü Kapat
12°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Kayserispor'dan Konyaspor'a son dakika sürprizi: Puanlar paylaşıldı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşılaştı. Konuk takım, uzatma dakikalarında bulduğu golle Konya'dan beraberlikle döndü ve lig arasına umutlu girdi.

Kayserispor'dan Konyaspor'a son dakika sürprizi: Puanlar paylaşıldı!
ve , Trendyol mücadelesinde 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 63. dakikada ile 1-0 öne geçerken, konuk takım ise 90+4'te German Onugha ile golü buldu ve zorlu müsabaka beraberlikle sonuçlandı. İlave olarak da son dakika sürpriziyle birlikte Konyaspor 17 puana, Kayserispor ise 15 puana yükseldi.

Kayserispor'dan Konyaspor'a son dakika sürprizi: Puanlar paylaşıldı!

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir.

Tümosan Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı (Dk. 85 Calusic), Guilherme, Jin Ho (Dk. 78 Jevtovic), Pedrinho (Dk. 85 Melih Bostan), Bardhi (Dk. 72 Melih İbrahimoğlu), Bjorlo, Muleka (Dk. 85 Utku Eriş), Umut Nayir.

Zecorner Kayserispor: Bilal Beyazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Bennasser, Opoku, Benes, Furkan Soyalp (Dk. 73 Tuci), Cardoso, Mendes, Mane (Dk. 78 Talha Sarıarslan), Onugkha.

Sarı kartlar: Dk. 28 Andzouana, Dk. 64 Bjorlo, Dk. 70 Uğurcan Yazğılı (Tümosan Konyaspor), Dk. 90+2 Mendes (Zecorner Kayserispor).

Goller: Dk. 63 Umut Nayir (Tümosan Konyaspor), Dk. 90+3 Onugkha (Zecorner Kayserispor).

Kayserispor'dan Konyaspor'a son dakika sürprizi: Puanlar paylaşıldı!

Sıkça Sorulan Sorular

İKİ TAKIM LİG ARASINDAN SONRA KİMLERLE KARŞILAŞACAK?
Konyaspor; ikinci yarının ilk maçında Eyüpspor'u konuk ederken, Kayserispor ise Beşiktaş deplasmanına çıkacak.
#Futbol
#süper lig
#konyaspor
#kayserispor
#umut nayir
#Beraberlik
#German Onugha
#Spor
