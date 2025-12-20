Kayserispor'dan Konyaspor'a son dakika sürprizi: Puanlar paylaşıldı!

Kategoriler
Konyaspor ve Kayserispor, Trendyol Süper Lig mücadelesinde 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 63. dakikada Umut Nayir ile 1-0 öne geçerken, konuk takım ise 90+4'te German Onugha ile golü buldu ve zorlu müsabaka beraberlikle sonuçlandı. İlave olarak da son dakika sürpriziyle birlikte Konyaspor 17 puana, Kayserispor ise 15 puana yükseldi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir.
Tümosan Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı (Dk. 85 Calusic), Guilherme, Jin Ho (Dk. 78 Jevtovic), Pedrinho (Dk. 85 Melih Bostan), Bardhi (Dk. 72 Melih İbrahimoğlu), Bjorlo, Muleka (Dk. 85 Utku Eriş), Umut Nayir.
Zecorner Kayserispor: Bilal Beyazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Bennasser, Opoku, Benes, Furkan Soyalp (Dk. 73 Tuci), Cardoso, Mendes, Mane (Dk. 78 Talha Sarıarslan), Onugkha.
Sarı kartlar: Dk. 28 Andzouana, Dk. 64 Bjorlo, Dk. 70 Uğurcan Yazğılı (Tümosan Konyaspor), Dk. 90+2 Mendes (Zecorner Kayserispor).
Goller: Dk. 63 Umut Nayir (Tümosan Konyaspor), Dk. 90+3 Onugkha (Zecorner Kayserispor).