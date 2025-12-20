Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin evlerinde aramalar yapılacak.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı
IHA
20.12.2025
20.12.2025
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında çıkarıldı. Ünlü isimlerin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile suçlandığı ve yurt dışında oldukları belirlendi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı

MERT ALAŞ

EVLERİNDE ARAMALAR YAPILACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Soruşturma dosyasına istinaden Gökmen Kadir Şeynova’ın Beşiktaş İlçesinden bulunan adresinde, Fatih Garipoğlu’nun Sarıyer İlçesindeki adresinde faaliyeti icra edilecek olup, Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı

FATİH GARİPOĞLU

KASIM GARİPOĞLU'NUN DA MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU

Öte yandan dün Kasım Garipoğlu'nun yakalanmasına yönelik Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 kartuş kutu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 5 likit, uyuşturucu kullanmaya yarayan çok sayıda aparat, uyuşturucu madde öğütücüsü, üstünde ve altında 100'er dolar bulunan 9 deste boş kağıt ile orta kısımları kesik 19 sahte dolar ele geçirilmişti. Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı
