Gündem
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Kırklareli'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Türkiye son günlerde operasyonlarıyla çalkalanıyor. Son olarak 'nde zehir tacirlerine yönelik baskınlar düzenlendi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, özel harekat polislerinin desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlendi.

Şeyma Subaşı'dan uyuşturucu operasyonu sonrası ilk açıklama!

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Cem Küçük Sadettin Saran'dan sonraki büyük isme işaret etti
Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı: Uyuşturucu testinden geçti
