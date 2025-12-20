Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 13 şüpheli gözaltında

Kategoriler
Türkiye son günlerde uyuşturucu operasyonlarıyla çalkalanıyor. Son olarak Kırklareli'nde zehir tacirlerine yönelik baskınlar düzenlendi.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine çalışma başlattı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, özel harekat polislerinin desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.