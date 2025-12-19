Son Dakika I Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/219794 sayılı soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu da gözaltına alınanlar arasında.

EZGİ EYÜBOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Son olarak Teşkilat dizisinde Ceren karakteriyle yer alan Ezgi Eyüboğlu ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Operasyonda toplamda 8 şüpheli gözaltında alındı.

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, ruhsatsız ve ruhsatlı tabancalar, uyuşturucu çeşitleri ile aparatları, sahte dolarlar ve para desteleri ele geçirildi.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

15 Haziran 1988 doğumlu Ezgi Eyüboğlu, 2011 yılında Kalbim Seni Seçti dizisinde rol alarak oyunculuğa adım attı. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki "Aybige Hatun" rolüyle ünlendi.

DANLA BİLİÇ, İREM SAK VE ALEYNA TİLKİ SERBEST BIRAKILDI

Ünlü isimlere yönelik yeni dalga yasaklı madde operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Aleyna Tilki, Danla Biliç, Mümine Sena Yıldız ve İrem Sak gözaltına alındı. Yurt dışında oldukları tespit edilen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltı kararı sonrası Adli Tıp Kurumu'na getirilen Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.