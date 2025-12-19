ABD'de bir garip hırsızlık! Kaçırmaya çalıştığı uçakla havalanamadan kaza yaptı

Kategoriler
ABD'nin Los Angeles şehrinde yer alan Van Nuys Havalimanı'ndaki hırsızlık girişimi garip olaylara sahne oldu. Başarısızlıkla sonuçlanan girişimde şüpheli, havalimanının izinsiz girdiği bölümünde tutula "Cessna C172" tipi tek motorlu küçük uçağı kaçırmaya teşebbüs etti.
Pistten havalanmayı dahi başaramayan şüphelinin kaçırdığı uçak hangar duvarına çarptı. Polis yetkilileri, kazada yakınlardaki altyapının zarar gördüğünü ve şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.
Kaza yerine ilişkin görüntülerde, hangarın duvarında büyük delik açıldığı görüldü.