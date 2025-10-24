Menü Kapat
20°
Gündem
Editor
 Merve Yaz

Aksiyon filmi gibi tatbikat! Görenler uçak düştü sandı

Adıyaman'da 77 yolcu, 5 mürettebat olmak üzere 82 kişinin bulunduğu yolcu uçağı 'kaza kırıma uğrama' tatbikatı nefes kesti.

Aksiyon filmi gibi tatbikat! Görenler uçak düştü sandı
|
24.10.2025
saat ikonu 10:08
|
24.10.2025
saat ikonu 10:08

Adıyaman Havalimanı'nda her iki yılda bir düzenlenen geniş katılımlı acil durum tatbikatı çerçevesinde 77 yolcu, 5 mürettebat olmak üzere 82 kişinin bulunduğu yolcu uçağı senaryo gereği pist alanı yakınlarına düştü.

Aksiyon filmi gibi tatbikat! Görenler uçak düştü sandı

Uçağın kaza kırıma uğradığını gören kule görevlileri telsizden acil müdahale ekiplerine anons geçerek bölgeye sevk gerçekleştirdi.

Aksiyon filmi gibi tatbikat! Görenler uçak düştü sandı

EKİPLER SEFERBER OLDU

Tatbikat için hazırlanan dev uçak maketi, bir anda ateş topuna döndü. Enkaz bölgesine ise çok sayıda ekipleri, Acil , ekipleri, UMKE ve havalimanı görevlileri sevk edildi.

Aksiyon filmi gibi tatbikat! Görenler uçak düştü sandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri her iki motoru ve kanatları alev alan uçağa köpüklü su sıktı.

Aksiyon filmi gibi tatbikat! Görenler uçak düştü sandı

77 YOLCU 5 MÜRETTEBAT

Söndürülen yangın sonrasında yine itfaiye ekipleri tarafından uçak içerisinde bulunan 77 yolcu 5 mürettebat tek tek bulundukları yerden çıkarıldı. Gerçekleştirilen tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi.

